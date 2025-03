Promotor de eventos embiste vehículo de sicarios que intentaron asesinarlo: cámara de seguridad captó el ataque

Un intento de asesinato fue registrado por una cámara de seguridad en la zona de Villa Rica, en Chaclacayo. Tres sujetos encapuchados y armados intentaron acabar con la vida de un promotor de eventos, identificado como Martín Flores, quien se encontraba junto a su esposa.

Las imágenes muestran el momento en que Flores estaciona su camioneta negra, de placa BKG-387, mientras que otro vehículo, con matrícula B7F-284, se aproxima a gran velocidad. Del segundo automóvil descendieron tres sicarios, quienes abrieron fuego contra el vehículo del promotor.

En una rápida reacción, Flores aceleró su camioneta e impactó el auto desde el cual habían salido los atacantes. A pesar del intento de retenerlo, la víctima logró escapar del lugar. Su vehículo terminó con al menos siete impactos de bala.

Claudia Bonilla, esposa del promotor, denunció que este no es el primer episodio de amenazas que enfrentan. Según señaló, las intimidaciones vienen desde hace tiempo y han afectado directamente su actividad laboral.

"Hace un año yo me fui por lo mismo, recibimos amenazas, pero no denuncié porque mi esposo me dijo que lo deje ahí, que será peor. Ahora sí lo gritó porque ahora se han adueñado de toda la carretera. (Nos) dicen que no debemos hacer eventos, prácticamente no tenemos que trabajar", declaró Bonilla a ATV.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.