Extorsionadores amenazan a familia de padre e hijo asesinados por no pagar S/2 millones: "Ahora queremos S/50.000"

Un crimen ha conmocionado a la localidad de Chicama, en la región La Libertad. Un padre y su hijo fueron asesinados a balazos luego de negarse a pagar S/2 millones a una organización de extorsionadores que los había amenazado durante las últimas semanas.

Las víctimas fueron identificadas como Nolberto Vásquez Espinoza de 71 años y su hijo Jonny Bernardo Vásquez Castañeda, de 45. Ambos fueron acribillados en el kilómetro 593 de la carretera Panamericana Norte, en el sector La Soledad.

Semanas antes, las víctimas recibieron un video donde los extorsionadores mostraban las fotografías de sus familiares junto a explosivos, armas de fuego y municiones. Tras el asesinato, los delincuentes ahora demandan 50.000 soles a los familiares sobrevivientes.

Familiares reciben amenazas

Los restos de Nolberto y su hijo Jonny fueron sepultados. A pesar de ello, los extorsionadores no se detienen y continúan amenazando a su familia. "Somos una banda organizada. Ahora queremos 50.000 soles, si no vamos a atentar contra toda tu familia, sabemos todos tus movimientos. Nosotros no estamos jugando, plata o plomo (...) Si no, ya viste lo que pasó", se lee en el mensaje extorsivo enviado por WhatsApp.

Según cuenta el hijo de Nolberto, su padre no le contó que recibía amenazas. "Se le veía un poco atemorizado, pero nunca nos dijeron que tenían amenazas", declaró para Panamericana TV.

"Después del atentado de mi padre, nos dijeron ya sabes lo que pasó, nos das 50.000 soles oh ya atente a las consecuencias, pero no. Nosotros no estamos para negociar con los delincuentes", agregó. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que las amenazas provengan de una banda criminal dedicada al tráfico de terrenos.

Canales de emergencia

