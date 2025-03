Vecinos denuncian que no se les notificó sobre el desalojo y que fueron retirados de la noche a la mañana. Foto: Composición LR

Vecinos denuncian que no se les notificó sobre el desalojo y que fueron retirados de la noche a la mañana. Foto: Composición LR

Vecinos de la Asociación Villa Los Sauces, ubicada en Ñaña, denunciaron un desalojo arbitrario llevado a cabo por la Municipalidad Metropolitana de Lima en la madrugada del último lunes 24 de marzo. Este desalojo se realizó con el objetivo de iniciar la ampliación de la avenida Ramiro Prialé, según informaron los residentes afectados.

Los testimonios de los vecinos revelan que más de 50 efectivos, entre policías y serenos, llegaron al lugar sin presentar documentos legales que justificaran la acción. "Los que vinieron no mostraron ningún documento", expresó una vecina, quien también lamentó que, a pesar de la avanzada edad de su madre, no se les permitió esperar para recoger sus pertenencias.

PUEDES VER: Cae parte de la estructura del techo del patio de comidas del centro comercial Plaza Norte en Independencia

Más de 50 efectivos desalojaron a los vecinos

De acuerdo a las declaraciones de los residentes, más de 50 efectivos, entre policías y serenos, llegaron de madrugada al lugar y solo mostraron una notificación, pero no les permitieron sacar sus objetos de valor.

“Primero nos enviaron una notificación, indicando que nos habíamos metido en áreas que habían sido adquiridas por la municipalidad, lo cual es falso, no adquirieron ni un metro cuadrado (…) Nunca nos habían avisado, nadie se identificó, nadie trajo un papel diciéndonos que tenían alguna resolución que nos iban a expropiar, nadie quería hablar”, agregó un morador.

“Mientras estábamos viendo cómo tumbaban en otro lote, ingresaron al mío. A mi sobrina no le dejaron ingresar y tumbaron su cuarto y mi cocina. Rompieron mi refrigeradora, mi repostero, microondas, lavadora. Me lo tumbaron todo (…) No hay un documento legal para desalojarnos”, describieron algunos vecinos mientras guardaban sus objetos que les quedaban luego de haber quedado en la calle por este desalojo.

Aseguran que los retiraron de la noche a la mañana

“Mi mamita la he dejado acá, a pesar de que ella está viejita no han esperado. Ella me llamó desesperada y vine para acá, pero ya habían entrado los policías a desalojarnos (…) Nos dijo el propietario de la vivienda que nos iban a notificar y después nos retiraríamos, pero mira, de la noche a la mañana nos sacaron. En este predio hemos sido tres familias afectadas”, sostuvo una de las vecinas afectadas.

Además, los vecinos aseguraron que no han invadido la zona que la Municipalidad de Lima está expropiando. Habrían estado en conversaciones con las autoridades para poder realizar el tasaje del predio. Incluso, cuando dejaron de recibir notificaciones y multas, pensaron que actuarían bajo la ley, pero se dieron con la sorpresa que no era así y terminarían siendo desalojados.

Residentes colocaron la denuncia en la comisaría de Chaclacayo

Actualmente los vecinos y propietarios afectados fueron a poner su denuncia en la comisaría de Chaclacayo para que puedan responder las autoridades por este llamado atropello hacia ellos.

“Los que vinieron no presentaron ningún documento. Simplemente habían notificado anteriormente, con esa base ya todo quedaba verbalmente (…) Fuimos a ver a nuestra vecina y ella estaba defendiendo su predio, ya que toda esta asociación tiene título de propiedad registrado en la SUNARP. No somos invasores, somos propietarios de este terreno y eso no lo respetaron. Atropellaron nuestro derecho de propiedad privada”, acotaron.

Al cierre de esta nota, se espera el pronunciamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima para poder conocer su descargo frente a esta situación que ha dejado a varias familias en la calle.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.