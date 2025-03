Funcionaria de la MML agrede a periodista de Latina durante desalojo en vía Ramiro Prialé

Durante las obras de desalojo en la autopista Ramiro Prialé, se registró un momento tenso entre la funcionaria de la Municipalidad de Lima, Mariela Falla, y una periodista de Latina. La comunicadora intentó obtener descargos de la comuna, puesto que los afectados por el desalojo argumentan que es un hecho arbitrario, pero al acercarse, Falla le empujó el micrófono retirándole la mano de manera brusca.

La reportera le cuestionó: "¿Por qué me agrede?", a lo que la funcionaria dijo: "No voy a declarar hasta que esto (las obras) termine". Tras el hecho, Falla responsabilizó a la comunicadora sobre las acciones de los vecinos desalojados, quienes se aferraban a sus viviendas. "Incita a las personas a que actúen así", expresó la funcionaria, quien luego abordó un vehículo tras el desencuentro.

Funcionaria de la MML se enfrenta a vecinos

Tras el hecho, Falla se enfrentó también a los vecinos desalojados en la zona de Villa Los Sauces de manera verbal, encarando a una mujer, de manera ofuscada. Asimismo, fue resguardada por agentes de Fiscalización de la comuna. "La prensa mermelera hace esto", expresó a gritos Falla, quien se desempeña como gerente de Fiscalización de la MML.

Vecinos denuncian agresión en desalojo

Desde las 2.00 a. m. de este lunes 24 de marzo se ejecuta un operativo de desalojo en la zona de Lurigancho-Chosica, como parte de los trabajos de ampliación de la autopista Ramiro Prialé, a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La intervención dejó como resultado a una mujer gestante, identificada como Ruth, con lesiones leves en brazos y piernas, luego de que su vivienda fuera demolida.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, los residentes solicitaron un tiempo para retirar sus pertenencias; sin embargo, esta petición no habría sido atendida. "Todo mi cuarto ha sido destruido, no me dejaron sacar nada. A las 2 a. m., tres mujeres me dijeron: 'Señora, tiene que salir'", relató entre lágrimas.

Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.