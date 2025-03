Una joven paseadora de perros denunció haber sido agredida por una mujer de nacionalidad extranjera en el distrito de Miraflores. La víctima, Adriana Muñoz, relató que el incidente ocurrió cuando pidió a la dueña de unos perros que los mantuviera con correa, en cumplimiento de la ordenanza municipal.

La situación se tornó violenta luego de que los perros de la mujer se abalanzaran sobre los canes de Adriana. Al solicitar que los sujetara, recibió insultos y posteriormente fue agredida físicamente. La joven, quien también reside en Miraflores, presentó una denuncia tras recibir golpes en el rostro que le causaron hematomas.

"Son insultos que me parecen chiquilladas. Me decía que era fea, pobre y que no pertenecía a Miraflores. Yo vivo acá en Miraflores, pero no tengo que andar con el DNI en la frente para que la gente me tenga respeto", declaró a ATV. Además, denunció haber recibido patadas y puñetazos en todo el cuerpo.

Joven paseadora de perros es agredida por extranjera en Miraflores y exige justicia

La paseadora de perros compartió su experiencia en redes sociales, donde el ataque se viralizó rápidamente. Tras la agresión, acudió al médico legista para que evaluara la gravedad de sus lesiones y presentó una denuncia formal. "Tengo dos contusiones en la entrepierna, a la altura del útero, y una contusión en el estómago porque la señora me golpea en óvalo Bolognesi en Miraflores. Lo que se ve en los videos es la segunda vez", declaró.

Además, explicó cómo se desencadenó la agresión: "La señora se molestó y lo que me dijo fue que 'tú le has pegado a mi perro', y comenzó a darme puñetes y patadas". También denunció que el serenazgo del distrito no intervino para detener a la agresora. “Jamás me ayudó, solo me decía que me retirara”, agregó.

En sus declaraciones, enfatizó que su único objetivo es obtener justicia: “No quiero plata, no quiero fama, solo quiero que se haga justicia”, expresó.

Municipalidad de Miraflores se pronuncia sobre agresión y sancionará a la infractora

La Municipalidad de Miraflores se pronunció sobre el reciente caso de agresión, aclarando que el fiscalizador de tránsito presente en el lugar no tenía la autoridad para retener a la agresora. Según el subgerente de Movilidad Urbana, Renzo Vallejo, en declaraciones a Panamericana, solo la policía puede realizar detenciones, por lo que el trabajador municipal actuó correctamente al informar a las autoridades, lo que facilitó la intervención del personal de Serenazgo.

PUEDES VER: Cae parte de la estructura del techo del patio de comidas del centro comercial Plaza Norte en Independencia

Además, la municipalidad proporcionó a la víctima la información necesaria para identificar a la responsable, incluyendo su nombre y dirección, facilitando así el proceso para que pudiera presentar la denuncia en la comisaría.

Vallejo también enfatizó que la entidad no tolera ningún tipo de discriminación y recordó que existe una ordenanza que exige a los dueños de mascotas pasearlas con correa. “Si esta persona extranjera hubiera cumplido, nada de esto habría sucedido”, afirmó, añadiendo que se aplicará una multa a la infractora por no respetar las normas de convivencia.