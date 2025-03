El ministro de Educación, Morgan Quero, contradijo el comunicado oficial de la Presidencia del 15 de marzo, en el que mencionaban el presunto uso de inteligencia artificial en imágenes de Dina Boluarte. Sin embargo, durante la inauguración del año escolar en un colegio de Independencia este lunes 17 de marzo, el titular del Minedu afirmó que las selfies de la mandataria, tomadas tras su operación de nariz en junio de 2023, fueron “photoshopeadas” y “trucadas posteriormente”.

“Estas fotografías no han sido creadas con inteligencia artificial, no. Yo no estoy diciendo eso. Lo que he dicho es que han sido retocadas, han sido trucadas, porque en algún momento sustrajeron un celular, como lo han señalado algunas fuentes”, sostuvo el ministro de Educación.

Asimismo, al ser consultado por la prensa sobre cómo 'sustrajeron' de un celular dichas imágenes, Morgan Quero respondió: “Bueno, porque al ojo se nota. Está totalmente retocada la imagen de la señora presidenta a comparación de como ustedes la pueden ver”.

¿Qué dijo Presidencia sobre las selfies de Dina Boluarte?

A través de sus redes sociales, la Presidencia de la República se pronunció sobre las fotografías difundidas la semana pasada, en las que se veía a Dina Boluarte en unas selfies mientras viajaba a Brasil en agosto de 2023. En su comunicado, el Ejecutivo calificó las imágenes como falsas y aseguró que fueron creadas con inteligencia artificial.

"¡Atención! Exhortamos a la población a no caer en noticias falsas que utilizan imágenes generadas con inteligencia artificial de la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra", señalaban en la publicación

Morgan Quero acusa a Otárola por pruebas que salen contra Boluarte

El ministro de Educación, Morgan Quero, acusó al ex primer ministro Alberto Otárola de estar detrás de una "cortina de humo" para desviar la atención de las investigaciones sobre la cirugía de Dina Boluarte en junio de 2023. Durante una actividad oficial en Independencia, Quero insinuó que la filtración de información sobre el caso tenía un trasfondo político impulsado por Otárola.

"Nosotros consideramos que se ha generado una serie de cortinas de humo. ¿De dónde vienen estas cortinas de humo en torno a la cirugía de la presidenta Dina Boluarte el año 2023? Tenemos bastantes pistas, los invito a que revisen las circunstancias por las que atraviesa una denuncia muy grave en torno a la pareja o expareja del señor Alberto Otárola, una señora extranjera que tiene temas de corrupción muy fuertes y tiene que responder ante la justicia", agregó Morgan Quero.

Sin embargo, la respuesta del exjefe del Gabinete no tardó en llegar. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Otárola desestimó las declaraciones de Quero con una frase contundente: "En el colegio me enseñaron a no responder a los merluzos, pero haré una excepción. Es obvio que Quero no habla por él —porque no tiene capacidad intelectual para idear nada— pero esta vez se equivoca rotundamente. Los delitos vienen de otro lado. Ojalá se sepa la verdad pronto", publicó Alberto Otárola.