Este mes de marzo de 2025 varios alumnos de diferentes colegios públicos y privados inician clases de nivel inicial, primaria y secundaria. Ante ello, los padres de familia realizan las compras de útiles escolares, uniformes y otros elementos necesarios para la educación del estudiante. Mientras que otros continúan trabajando para adquirir estos productos. En ese contexto, se cuestionan acerca de las exigencias de las instituciones educativas.

A continuación, se revelará lo determinado por el Ministerio de Educación (Minedu) acerca de los pedidos de los colegios previo y durante el inicio de clases.

Los colegios públicos iniciarán clases el 17 de marzo. Foto: Andina

¿El colegio puede obligar a mi hijo ir con uniforme?

De acuerdo a lo informado por Minedu, los colegios públicos no pueden obligar al uso de uniforme escolar a sus alumnos o el pago de la Asociación de Padres de Familia (Apafa). Asimismo, indicó que si las instituciones deciden que sus estudiantes acudan con buzo, no puede negar el ingreso al establecimiento educativo a los menores que no vayan con uniforme.

Sin embargo, los colegios privados pueden determinar en su reglamento interno que los estudiantes acudan con el uniforme de la institución. Esta disposición debe ser comunicada a los padres de familia 30 días antes del periodo de matrícula.

Los colegios no pueden exigir el pago de Apafa. Foto: Andina

¿El colegio puede exigir a los estudiantes a cortarse el cabello?

La representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Mariela Villacorta, señaló que el Minedu no estableció los criterios específicos sobre la presentación de los alumnos. No obstante, los colegios privados pueden determinar las medidas necesarias para el inicio de clases, sin vulnerar los derechos de los estudiantes.

"Los colegios privados pueden establecer disposiciones referidas al corte de cabello que deberán usar los alumnos, las cuales se vinculan con aspectos de orden o disciplina. Sin embargo, se debe precisar que el ejercicio de dicha autonomía no debe desnaturalizar ni desconocer los derechos de los estudiantes a la identidad, al desarrollo, a la libre personalidad, entre otros, ni encubrir actos de desigualdad o discriminación", manifestó.

Algunas instituciones privadas ya iniciaron clases. Foto: Andina

Calendario del Año Escolar 2025, según Minedu

La cartera de Educación señaló que el primer bloque de la semana de gestión durará 2 semanas y comenzará a partir del 03 de marzo hasta el 14 de marzo. Luego, el bloque de semanas lectivas iniciará el 17 de marzo hasta el 16 de mayo, y durará 9 semanas.

Además, el segundo bloque de semanas de gestión iniciará el 19 de mayo hasta el 23 del mismo mes. Luego, el segundo bloque de semanas lectivas será el 26 de mayo hasta el 25 de julio.

Asimismo, el tercer bloque de gestión será del 28 de julio al 8 de agosto, mientras que el tercer bloque lectivo será del 11 de agosto al 10 de octubre. El cuarto bloque de gestión será del 12 al 17 de octubre. El cuarto bloque lectivo será del 20 de octubre al 19 de diciembre. Por último, el quinto bloque de gestión será del 22 al 31 de diciembre.