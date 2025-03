Cámaras captan trágico atropello de canillita por camión municipal de basura en VMT

La muerte de Artidoro Fasabi, un joven canillita de 36 años, ha conmocionado a sus familiares y amigos en Villa María del Triunfo. Su esposa, María Burga, clama por justicia y apoyo tras el trágico accidente que dejó a su hijo de cinco años en la orfandad.

El fatal incidente ocurrió el pasado sábado 22 de marzo y fue captado por las cámaras de seguridad, cuando Artidoro fue atropellado por un camión recolector de residuos sólidos de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Las imágenes serán cruciales para que las autoridades determinen las responsabilidades del caso.

Cámaras captan atropello de canillita por camión municipal

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso instante en el que el canillita es atropellado por el camión municipal de basura en Villa María del Triunfo. Ante ello, se espera que las autoridades realicen las diligencias respectivas a fin de determinar las responsabilidades del caso.

El lunes 24 de marzo, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós a Artidoro. Los vecinos se han solidarizado con la familia, quienes enfrentan no solo el duelo, sino también la incertidumbre económica tras la pérdida del principal sostén del hogar. La situación se torna crítica, ya que la esposa no cuenta con un trabajo estable y teme no poder cubrir el alquiler de su vivienda.

Familiares de canillita fallecido exigen justicia

El chofer del camión recolector se encuentra detenido en la comisaría de Lurín, donde está brindando sus declaraciones. La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha manifestado su disposición para colaborar con la familia y ha asegurado que se están llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el accidente.

Sin embargo, la familia de Artidoro exige respuestas y justicia ante lo que consideran una negligencia que les ha costado la vida de un ser querido. La familia de Artidoro Fasabi no solo necesita justicia, sino también un respaldo que les permita enfrentar esta dura realidad.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.