Desde hace dos años, funcionarios de Perupetro, empresa adjunta al Ministerio de Energía y Minas, vienen ofertando al mercado internacional 38 áreas de promoción. Lo problemático de ello es que ocho de esos 'lotes' se superponen a áreas naturales protegidas, reservas indígenas y territoriales. Lo más alarmante aún es que, aunque la legislación actual no permite la explotación de hidrocarburos en dichos espacios, la iniciativa de la petrolera cuenta con el respaldo del actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien ha expresado su deseo de cambiar la legislación vigente.

La Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834), creada con el fin de gestionar y conservar los bosques y la fauna del país, también es fundamental para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, uno de los lotes que más temor causa es el llamado yacimiento Candamo, lugar que forma parte del Parque Nacional Bahuaja-Sonene en Madre de Dios, y que forma parte del 'Tren Gasífero', iniciativa que también involucra reservas como el Parque Nacional de Manu y la Reserva Nacional Amarakaeri, y que Perupetro tiene interés en ofertar.

Según declaraciones vertidas en un reportaje del medio Epicentro, Salhuana fue consultado sobre los lotes ofertados por la petrolera. Esto fue lo que dijo: "Lo que se tendría que hacer es cambiar la legislación que no permite la extracción de hidrocarburos en lugares como el Manu, el Candamo y en cualquier área natural protegida". A la fecha, el actual presidente del Parlamento, del partido Alianza para el Progreso, no ha brindado mayor información sobre el tema.

El eterno debate: ¿conservación o 'desarrollo'?

En la cosmovisión indígena, el desarrollo no solo implica la construcción de edificios o carreteras, sino que también va de la mano con la conservación de la naturaleza. Cualquier alteración de este espacio genera un impacto no solo a nivel ambiental, sino también social y cultural. Por ello, nuestra legislación reconoce la importancia del diálogo con los pueblos originarios, lo que se traduce en la ley de consulta previa; sin embargo, algunas autoridades no parecen estar de acuerdo con estos lineamientos.

En mayo de 2023, durante el evento Offshore Technology Conference (OTC) en Houston, Estados Unidos, Perupetro presentó su catálogo de zonas con potencial petrolero y gasífero. Según una investigación de Ojo Público, con el apoyo técnico del Instituto del Bien Común (IBC), dichas zonas se superponen a 435 comunidades indígenas y a dos reservas destinadas a proteger a pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIACI), lo que representa un alto riesgo para estos grupos vulnerables. Organizaciones ambientales y líderes indígenas han advertido que esta expansión podría incrementar la deforestación, alterar los ecosistemas y generar conflictos sociales que incentivarían las economías ilegales, principalmente en Madre de Dios, una de las regiones con mayor presencia de actividades ilícitas.

"Nosotros, como organización, estamos defendiendo la vida de nuestros hermanos indígenas y los aportes de nuestros ancestros, quienes, por millones de años, han preservado. Hay una deuda histórica para los pueblos indígenas en el tema de conservación", declara para este medio Eusebio Ríos, vicepresidente de FENAMAD del Amahuaca.

Aunque las autoridades gubernamentales sostienen que el proyecto gasífero forma parte de una estrategia para fortalecer la seguridad energética del país, el abogado César Ipenza, especialista en derecho ambiental, subraya para La República que el costo que traería esto a nivel de conservación es más alto, más aún cuando el mundo entero busca cambiar el petróleo por energías renovables. "El Estado peruano, durante décadas, no solo en este gobierno, ha dado retrocesos en protección ambiental. Se han comprometido a conservar áreas protegidas para preservar la diversidad biológica, por lo que cambiar la ley de áreas naturales protegidas podría ser incluso una medida inconstitucional ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana".

Loreto: nuevo derrame de crudo se registró en Oleoducto NorPeruano. La empresa responsable, Petroperú, lo calificó como un atentado, líderes indígenas contradicen esta versión.

El Tren Gasífero: un proyecto que pretende unir el Candamo y Camisea

Eduardo Salhuana, actual presidente del Congreso, ha mostrado interés en la construcción del proyecto "Tren Gasífero", que tiene como finalidad conectar la zona de Candamo, en Madre de Dios, con los yacimientos de gas en Camisea, en Cusco. Esta iniciativa busca transportar gas natural desde la región del Candamo, en la cuenca del río Tambopata, hasta los centros de distribución en Camisea, facilitando la exportación y el consumo interno del recurso. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), esta infraestructura permitiría reducir costos logísticos y potenciar la competitividad del sector gasífero peruano.

Sin embargo, este proyecto atraviesa una zona de alto valor ecológico. Candamo es considerado un refugio natural con biodiversidad única, albergando especies endémicas y ecosistemas frágiles. La posibilidad de intervenir esta región ha generado preocupación entre quienes a la ley se rigen, pues advierten sobre los riesgos de fragmentación del hábitat, contaminación y desplazamiento de comunidades indígenas en aislamiento voluntario (PIACI). En este último punto, el Ministerio de Cultura también tendría que brindar sus acotaciones sobre el tema.

“Una infraestructura de esta magnitud en la Amazonía podría traer impactos irreversibles, tanto para la biodiversidad como para los pueblos indígenas que habitan en la zona”, advierte un informe de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). A esto se suma la preocupación por los antecedentes de contaminación asociados a la explotación de hidrocarburos en la selva peruana.

La seguridad de los Piaci en la Amazonía está en riesgo tras la suspensión de la convocatoria para evaluar la Reserva Yavarí Mirim.| Composición LR / Ministerio de Cultura.

"No queremos un desarrollo que contamine los ríos, que contamine o que criminalice a la población indígena. Yo estoy denunciado por una empresa maderera. Un tema de desarrollo para nosotros es que el territorio tenga vida, con recursos para comer, con agua para beber, con peces para comer, ¿no? Pero el desarrollo para los gobiernos es solamente que el inversionista saque los recursos. No les interesa el pueblo", sentencia para este medio el apu Julio Cusurichi Palacios, líder indígena shipibo de la región Madre de Dios y responsable político del Programa para la Protección de los PIACI de AIDESEP.

Líderes indígenas cuestionan la labor del Ministerio del Ambiente

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), más de 40 organizaciones han rechazado la campaña impulsada por el congresista Eduardo Salhuana y autoridades de Madre de Dios a favor del denominado 'Tren Gasífero'. Asimismo, los líderes indígenas exigen que el Minam cumpla con su rol fiscalizador y garantice la protección ambiental de la Amazonía, evitando que los intereses económicos prevalezcan sobre la conservación.

"Se está tratando de incumplir muchas normativas, incluso violar normativas como la ley de áreas naturales protegidas y el derecho a la consulta. No solamente es un tema de hidrocarburos y del Ministerio de Energías y Minas, sino también del Ministerio del Ambiente, que tendría que ser como un órgano rector", aclara el apu Julio Cusurichi Palacios. Por su parte, César Ipenza cuestiona el rol del mismo ministerio por su "rol de cómplice y de silencio" frente al avance de actividades ilegales en áreas naturales protegidas.

Al cierre de esta edición, tanto el apu Julio como Eusebio afirman que ninguna de las entidades mencionadas se ha comunicado con organizaciones indígenas para escuchar sus descargos sobre los lotes que Perupetro viene ofertando.

