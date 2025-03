La madre del menor que resultó herido tras el asesinato de Milagros Valdiviezo (31 años), quien trabajaba como jaladora de combis frente a un centro de salud en la Av. Túpac Amaru, declaró para Panamericana sobre el presunto abuso policial que ella y su hijo habrían sufrido luego del crimen ocurrido en Comas.

La madre contó en declaraciones al medio que, luego del ataque a Valdiviezo, dos testigos del hecho trasladaron al menor a la clínica Versalles, donde fue asistido. Sin embargo, después de recibir atención médica, la Policía Nacional obligó tanto a ella como a su hijo a declarar en la comisaría. El menor, quien había recibido un impacto de bala en la pierna izquierda, pedía ser llevado a casa debido al dolor de la herida.

“Llegaron cuatro policías [a la clínica], me preguntaron lo mismo una y otra vez. Luego querían que lo llevara a la comisaría a declarar, pero él estaba herido y en shock. Aun así, insistieron", manifestó. Ante su solicitud de que el menor pudiera descansar en casa mientras ella brindaba su testimonio, los agentes le dieron la siguiente respuesta. “Me dijeron: ‘Ah no, tiene que estar con su hijo presente’. Y cuando pregunté cuánto tiempo demoraría la declaración, me dijeron que todo el día", relató.

Madre de menor herido denuncia presunto abuso policial

El sábado 22 de marzo, en pleno estado de emergencia en Lima y Callao, un nuevo crimen conmocionó a la capital. Milagros Valdiviezo, una mujer de 31 años, fue asesinada en la Av. Túpac Amaru, en Comas, tras haber sido víctima de extorsiones por negarse a pagar cupos a delincuentes. Cámaras de seguridad captaron el momento del crimen, en el que un menor de 15 años resultó herido de bala en la pierna izquierda.

La madre del menor denunció un presunto abuso policial por parte de las autoridades, quienes la obligaron a ella y a su hijo a declarar en la comisaría, pese a que este último se encontraba herido. "Me dijeron que la declaración iba a tomar todo el día. Le digo: ¿por qué voy a demorar tanto tiempo?”. Y me dice: “No, es que así como usted, también hay varias personas a las que les ha pasado un caso similar, entonces también están esperando”, sostuvo.

Debido a la demora en la toma de las declaraciones, la madre decidió retirarse del establecimiento. Asimismo, afirma que ha sido ella quien se ha hecho responsable de los costos médicos de su menor hijo. "Yo, la verdad, como madre, asumí todos los gastos. No se han hecho responsables hasta el día de hoy. De verdad, sí fue un maltrato por parte de los policías hacia mi hijo y hacia mí", finalizó.

La República solicitó la versión de los hechos a la PNP; sin embargo, respondieron vía correo electrónico que "el caso en mención se encuentra en investigación".

