Esta es la edad para que peruanos no necesiten llevar su fotografía física al renovar su DNI en Reniec en 2025

A partir de determinada edad no es necesario llevar fotografía en físico para renovar el DNI en Reniec. Foto: Composición LR/Andina.

En el Perú, el Documento Nacional de Identidad (DNI) desempeña un papel fundamental. A diario, numerosas personas acuden al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para llevar a cabo sus trámites, lo que evidencia su importancia en la vida cotidiana. En épocas pasadas, se exigía que los ciudadanos peruanos portaran consigo una fotografía física.

Sin embargo, los avances tecnológicos han modificado esta norma, limitando su aplicación a un grupo específico de individuos. A partir de cierta edad, los ciudadanos ya no tendrán la obligación de llevar una foto impresa, lo que muestra una adaptación a las nuevas herramientas digitales y a la modernización de los procesos administrativos.

¿Desde qué edad no es necesario llevar la fotografía física para renovar el DNI en Reniec?

Es importante destacar que los niños y niñas que se encuentren en el rango de edad de 8 meses a 7 años deben llevar consigo obligatoriamente su fotografía al Reniec. A partir de los 7 años, ya no es necesario que los ciudadanos peruanos porten físicamente su fotografía, aunque en ciertas situaciones puede ser útil contar con una imagen actualizada para facilitar la identificación.

Reniec: ¿cómo saber si ya puedo recoger mi nuevo DNI?

Para saber si tu DNI ya está listo para ser retirado, Reniec ha dispuesto una página web totalmente gratuita. Sigue estos pasos:

Ingresa a la página web oficial de Reniec, clic aquí.

Luego busca la opción 'Consultar estado de tu trámite para la entrega de tu DNI '.

'. Al ingresar a esa opción, te derivará a otra pestaña y debes dar clic en 'Ir al servicio'.

Rápidamente, estarás en Servicios en línea del Reniec.

Tendrás dos opciones de consulta: por el número del DNI o por el número de solicitud.

o por el número de solicitud. Si eliges la primera opción, solo deberás ingresar tu número de DNI para saber si ya puedes recogerlo en la oficina donde hiciste tú trámite.

Si mi DNI no coincide con mi domicilio actual, ¿que puede suceder?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tiene la facultad de imponer sanciones en caso de detectar discrepancias en los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI) durante sus verificaciones. Según lo establecido en la Ley N° 30338, es imprescindible proporcionar al Reniec "la dirección del domicilio que corresponda a la residencia habitual del titular".

En caso de no actualizar esta información, se aplicará una sanción equivalente al 0,3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Para el año 2025, esta multa asciende a S/16 si no se realiza la actualización correspondiente. Es relevante destacar que aquellos ciudadanos que actualicen los datos en su DNI, incluyendo cambios en la dirección habitual de residencia o estado civil, en un plazo de treinta días posteriores a los mismos, no tendrán problemas con respecto a esta normativa.

DNI electrónico: ¿en qué distrito de Lima se entrega gratis?

La Municipalidad de Independencia, en colaboración con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha puesto en marcha una iniciativa que brinda la oportunidad a muchos ciudadanos peruanos de tramitar de forma gratuita su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Las jornadas gratuitas para la emisión, renovación y duplicado del Documento Nacional de Identidad electrónico están dirigidas especialmente a menores de edad.

Estas actividades se realizarán cada miércoles de manera mensual. Para llevar a cabo la renovación del DNIe, es imprescindible que los beneficiarios se presenten acompañados por un progenitor o un adulto responsable en la oficina de DEMUNA, ubicada en la Municipalidad de Independencia (Av. Túpac Amaru 4.5 Km). El horario de atención será de 9 a. m. a 12 p. m. Es fundamental que los beneficiarios lleven puesto un polo de color para la toma de la fotografía.

¿Qué es el Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es una institución de carácter público en el Perú, encargada de llevar a cabo el registro, la identificación y la actualización de la información de los ciudadanos peruanos. Entre sus funciones principales se encuentran:

Emisión de documentos de identidad: Reniec emite el Documento Nacional de Identidad (DNI), que es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos y necesario para realizar diversos trámites legales, votar y acceder a servicios públicos y privados. Registro del estado civil: se encarga de registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones en el país, lo que garantiza la veracidad y legalidad de esta información. Base de datos de identificación: administra la base de datos biométrica y alfanumérica más completa del país, lo que garantiza la identidad de los ciudadanos.

