Tras el asesinato de Paul Flores 'El Ruso', cantante de Armonía 10, a manos de la banda criminal 'Los Injertos del Norte'; artistas, agrupaciones de cumbia y promotores de la industria musical han denunciado públicamente que vienen siendo víctimas de extorsión desde hace varios meses y no han recibido apoyo de las autoridades. Este es el caso de Juan Pablo Fernández, administrador de El Huaralino, quien señaló que, pese a haber denunciado estos hechos ante representantes del Ministerio del Interior, su caso ha sido ignorado.

De acuerdo con el promotor del popular local en Los Olivos, desde hace meses se creó un grupo de WhatsApp conformado por artistas y representantes del MININTER, donde los músicos envían pruebas de las constantes extorsiones que reciben. Sin embargo, sus mensajes solo han sido ignorados y dejados 'en visto'.

"Cómo tú puedes ver, el último mensaje solo me han dejado en visto. Y ahí está la captura de un amigo que anteayer ha sido extorsionado. He mandado las evidencias al grupo y me han dejado 'en visto'. Ahí está los pantallazos de (los mensajes) de amenaza y no hay resultados", señaló en una entrevista con Latina.

Administrador de El Huaralino no es la primera vez que recibe amenazas

De acuerdo con Juan Pablo Fernández, desde diciembre del año pasado es víctima de extorsionadores, quienes lo amenazan constantemente y le exigen fuertes sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su equipo. Asimismo, indicó que esto estaría afectando la presentación de diferentes grupos musicales en el local.

Juan Pablo Fernández creó un grupo de WhatsApp con representantes del Mininter para enviar pruebas de las extorsiones que viene recibiendo. Foto: composición LR/Latina Noticias

"La mayoría de artistas y promotores de eventos tienen miedo de denunciar. Cuando hay un evento acá y el cantante está a punto de subir al escenario, (los extorsionadores) lo llaman y ya no quiere hacer su show", señaló meses atrás.

Grupo 5, Armonía 10, Corazón Serrano, La Única Tropical y demás agrupaciones de cumbia denuncian ser víctimas de extorsión

Durante el velorio de Paul Flores, integrantes de reconocidas orquestas de cumbia como Grupo 5, Armonía 10, Corazón Serrano, La Única Tropical, entre otros, denunciaron ser víctimas de extorsión desde hace varios meses.

“Murió simplemente por salir a trabajar. Ahora en el Perú no sabemos si regresaremos vivos a nuestras casas. Las autoridades deben actuar rápido, no con medidas populistas que no sirven”, señaló Christian Yaipén, líder de Grupo 5.

Por su parte, el líder de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, indicó que los mensajes de amenazas de muerte hacia su persona e integrantes de la agrupación viene siendo cada vez más constantes.