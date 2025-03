Alcalde de SMP tras declaratoria en Lima y Callao: "Estas bandas no se combaten con estados de emergencia"

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, cuestionó la efectividad del estado de emergencia en la lucha contra la criminalidad en su distrito. A pesar de ser la tercera vez que se declara en menos de tres años, la inseguridad persiste, especialmente en crímenes graves como el sicariato y la extorsión.

Sifuentes sostiene que, aunque se ha registrado una disminución en los robos menores, los asesinatos y las amenazas criminales continúan en aumento. Para el alcalde, la raíz del problema radica en la falta de una estrategia nacional de seguridad que sea sostenible en el tiempo.

Hernando Sifuentes cuestionó la efectividad del estado de emergencia

Hernán Sifuentes ha manifestado su preocupación por la falta de comunicación con el Gobierno Central, lo que ha dificultado la implementación efectiva de medidas de seguridad. Según el alcalde, la Policía Nacional carece de recursos esenciales, como chalecos antibalas y tecnología adecuada para combatir el crimen organizado.

Desde el año 2020, el Ministerio del Interior ha cambiado de titular en más de 20 ocasiones, lo que ha generado inestabilidad en las políticas de seguridad. Esta situación, según Sifuentes, ha impedido la continuidad de estrategias efectivas para enfrentar la criminalidad en el distrito.

Propone nuevas medidas para combatir la criminalidad

"Los grandes problemas como son las extorsiones, los homicidios y el sicariato no se han reducido porque es algo que venimos diciendo desde hace tiempo. El Gobierno no presenta un plan o una estrategia que debe ser sostenible como una política de estado que sobrepase los gobiernos y los cambios ministeriales. Hay que invertir en inteligencia, en investigación para afrontar estas bandas criminales que no se combaten con estados de emergencia, se combaten investigación y tecnología", aseguró.

"No hay ninguna coordinación de parte del ministerio. Sin embargo, nosotros si coordinamos con la Policía Nacional articulando algunas acciones como por ejemplo el inicio del año escolar para tener una mayor presencia. Pero estos temas se combaten con inversión en inteligencia e investigación. Hay comisarías que no tienen ni chalecos antibalas", acotó el burgomaestre.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.