El camino hacia la universidad puede ser un desafío arduo, pero para algunos, como Baruch Cáceres, representa una prueba de resistencia y convicción. Este joven, originario del Callao, pasó cinco años intentando ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones más prestigiosas del país. A pesar de los obstáculos y los comentarios desalentadores, nunca renunció a su objetivo hasta lograr su ansiada vacante en la carrera de Ingeniería de Minas.

Su historia es un reflejo del sacrificio y la determinación que requieren miles de estudiantes en el Perú para acceder a la educación superior. Desde su primer intento en 2020 hasta su ingreso en 2023, enfrentó múltiples retos, entre ellos la presión social, el impacto emocional de cada intento fallido y la necesidad de replantear su estrategia académica. Sin embargo, su persistencia y compromiso con su sueño fueron más fuertes que cualquier adversidad.

¿Por qué tardó 5 años en ingresar a la UNI?

Ingresar a la UNI es un reto grande debido a la exigencia de su examen de admisión y la alta competencia entre los postulantes. Baruch Cáceres se preparó con disciplina desde que terminó el colegio en 2018, pero no logró obtener el puntaje necesario en sus primeros intentos.

"Yo solo he postulado a la UNI. Era mi primera opción y solo quería enfocarme en esa universidad. Mi primer intento fue en 2020, luego en 2021 de manera virtual, después en 2022 y finalmente en 2023, cuando conseguí la vacante", expresó en una entrevista con La República.

A lo largo de esos cinco años, experimentó momentos de desmotivación y frustración. Cada intento sin éxito significaba empezar de nuevo y soportar la incertidumbre del resultado. La presión emocional fue intensa, pero su convicción de demostrar que podía lograrlo lo impulsó a continuar.

"Sentía muchos bajones, cada vez que no ingresaba, me sentía deprimido, frustrado, terriblemente mal, porque era otro año, otros seis meses de esfuerzo que uno hacía y que simplemente no se veía reflejado en el examen. Parecía que no me hubiese esforzado, que no hubiese hecho nada durante todo ese tiempo, pero no era así porque sí me había esforzado, pero lamentablemente no lo demostraba con el ingreso", relató.

A pesar de estos sentimientos, nunca contempló abandonar su sueño. Su constancia y el apoyo de su familia fueron claves para mantenerse firme en su propósito.

Cambio de carrera: De Ingeniería Civil a Ingeniería de Minas

Desde el inicio, Baruch Cáceres tenía la intención de estudiar Ingeniería Civil. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, se vio obligado a replantear su enfoque. Fue entonces cuando decidió cambiar de carrera y postular a Ingeniería de Minas, una decisión que resultó ser acertada.

"Siempre me decían que intentara otra cosa, que había más de lo que veía, que busque nuevos horizontes y tenían razón porque es cierto. No es bueno entercarse ni tampoco solo ver una opción porque hay muchas más", confesó. Su cambio de perspectiva le permitió ampliar sus opciones sin abandonar su sueño de convertirse en ingeniero.

La decisión no fue sencilla, pues durante años había enfocado su preparación en una sola especialidad. Sin embargo, entender que la UNI ofrecía otras alternativas que se alineaban con sus intereses le permitió encontrar una nueva oportunidad.

Este cambio de rumbo fue determinante para su ingreso. Al analizar la demanda y los puntajes de las carreras, descubrió que Ingeniería de Minas representaba una mejor alternativa dentro de la misma universidad. Su estrategia dio resultado y, finalmente, obtuvo una vacante en la UNI.

El momento en que descubrió que ingresó a la UNI

El día de los resultados fue una experiencia inolvidable para Baruch. Junto a su padre, esperó hasta la medianoche para conocer si su esfuerzo de tantos años había dado frutos. Aunque la ansiedad era inevitable, confiaba en que su desempeño en el examen había sido el mejor hasta el momento.

"Al ver mi nombre en la carrera de Ingeniería de Minas sentí un gran alivio, como si me quitara un peso que había llevado durante años. Me sentí muy bien, tranquilo y feliz por mí y por mi familia, que siempre me apoyó y estuvo a mi lado", relató.

Ese instante marcó el fin de una etapa de sacrificios y el inicio de una nueva aventura académica. Su historia es una inspiración para miles de jóvenes que enfrentan desafíos similares.

Antes de culminar la entrevista, Baruch compartió un mensaje para todos aquellos que, como él, han experimentado el desánimo en su camino hacia la universidad:

"Esfuércense mucho porque solo de ustedes depende lo que quieran ser y, si quieren ser ingenieros, doctores o lo que deseen ser, lo van a lograr. Lo único que necesitan es ser perseverantes y esforzarse día a día".

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería?