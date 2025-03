Rafael Antonio, tras 8 intentos, ingresó a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). A pesar de enfrentar siete intentos fallidos y considerar cambiarse de especialidad a Ingeniería Biomédica, nunca abandonó su sueño. La presión y la incertidumbre pusieron a prueba su determinación, pero su disciplina y constancia fueron clave: no faltó a un solo examen de admisión y ajustó su estrategia de estudio hasta lograr su objetivo.

"Yo no me he perdido ningún proceso de admisión. Mi primer proceso de admisión fue en 2022-I, pero yo estaba en quinto de secundaria. Solo fui a ver como era (el proceso) y desde entonces llevo postulando. No me he perdido ningún proceso de admisión", reveló en una entrevista para el canal de YouTube Savia Academia.

¿Cómo logró ingresar a Medicina Humana en San Marcos tras 8 intentos?

El proceso de preparación de Rafael Antonio comenzó en enero de 2022. Según comentó el joven cachimbo, en un inicio no se preparó en una academia tradicional, sino que se matriculó en la Pre San Marcos apenas se graduó de quinto de secundaria. Aunque no logró obtener una vacante en esa modalidad, la experiencia le sirvió para fortalecer sus conocimientos en Letras y Ciencias, sentando las bases para sus futuros intentos de ingreso.

"En Matemáticas volé, pero ese ciclo me sirvió para agarrar base en Letras y Ciencias a la fuerza", sentenció Rafael Antonio. Uno de los retos más difíciles que enfrentó fue la anulación del examen de admisión, lo que lo obligó a reevaluar su estrategia y mantener la motivación a pesar de la incertidumbre. Además, tuvo que adaptarse a la preparación en plena pandemia.

Rafeal postuló 8 veces a la UNMSM para ingresar a Medicina Humana. Foto: captura YouTube/Savia Academia

Sin embargo, a lo largo de su preparación y tras varios siete intentos fallidos en su ingreso a la UNMSM, Rafael admite que la incertidumbre comenzó a afectarlo. Para el último examen de admisión 2025-II pensó en renunciar a su sueño de estudiar Medicina y postular a Ingeniería Biomédica, una alternativa que consideraba más alcanzable en ese momento.

"Recuerdo que dije (en una de mis postulaciones) que si no ingresaba (por la Pre) me gustaría inscribirme para otra carrera. Yo lo estaba pensando y reconsiderando mucho porque me asustaba la idea de no ingresar en ese examen y tener que esperar otro año más, algo que no me lo iba a perdonar (...) Me armé de valor y dije: ¡No, yo quiero ser médico. Yo quiero cumplir mi sueño y me voy a inscribir al examen de admisión, pero como Medicina Humana (...) Llega un punto en que el estudiante se plantea: ¿realmente doy la talla para Medicina?", comentó.

El octavo intento fue el definitivo

Sin rendirse y con la convicción de que esta vez tenía una verdadera oportunidad, Rafael se presentó al examen de admisión de San Marcos con la misma disciplina y entrega que lo había caracterizado en sus intentos anteriores. A pesar de los fracasos previos, nunca dejó de prepararse y mejorar sus estrategias de estudio.

Cuando finalmente vio su nombre en la lista de ingresantes, no podía creerlo. Tras ocho intentos y tres años de sacrificio, había logrado su tan ansiada vacante en Medicina Humana en la Universida Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con un puntaje de 1442.125.