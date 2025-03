Las creaciones de los jóvenes peruanos, impulsadas por su talento y determinación, han encontrado en Pronabec un aliado clave para su desarrollo. A través de becas y programas de apoyo, esta institución ha brindado a muchos estudiantes oportunidades educativas que potencian su creatividad e innovación. Desde proyectos científicos hasta iniciativas artísticas y tecnológicas, los beneficiarios de Pronabec están transformando el país con ideas que responden a los desafíos actuales y abren nuevas posibilidades para el futuro del Perú.

Este es el caso de José Antonio Taquiri Vicerrel, de 25 años, oriundo de Ica, quien estudió la carrera de Desarrollo de Sistemas de Información con mención en Procesos de Automatización en el instituto privado Wernher Von Braun, tras obtener una Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Ha logrado crear Eduteka, una plataforma gratuita que se ha convertido en una herramienta clave para miles de estudiantes que se preparan para ingresar a universidades como la UNMSM y la UNI.

¿Cómo surgió este interés por la informática?

Desde pequeño, José Antonio mostró un gran interés por la tecnología y la informática. Mudarse de su natal Nazca a Lima no fue sencillo, pero el deseo de acceder a una educación de calidad lo motivó a adaptarse y aprovechar al máximo la oportunidad. "Dejar Nazca y mudarme a Lima fue un desafío, ya que me separaba de mi familia y amigos, pero la posibilidad de avanzar en mi carrera profesional me dio la fuerza para seguir adelante", recuerda.

En 2024, Pronabec lanzó 10.000 becas para jóvenes con alto rendimiento académico y bajos recursos económicos. Foto: Pronabec

¿Cómo nació la idea de Eduteka?

Eduteka nació como una iniciativa para ayudar a su hermano, quien es docente, a organizar materiales educativos. Con el tiempo, el proyecto creció y hoy cuenta con más de 8.000 preguntas de diversas áreas académicas, facilitando la preparación de jóvenes aspirantes a universidades. Actualmente, la plataforma recibe cerca de 10.000 visitas mensuales y ha incorporado a tres colaboradores más en su equipo.

¿Cuánto invirtió en el proyecto?

José Antonio destaca que la mayor inversión en este proyecto fue su tiempo y esfuerzo, aunque también tuvo que destinar S/200 para alojar la web. Sin embargo, el acceso a información ha sido uno de los mayores retos. "Lo más complicado es obtener información, ya que muchas instituciones no publican sus contenidos y son bastante cerradas", señaló.

Eduteka también es una herramienta útil para los docentes. Foto: Pronabec

A pesar de estos obstáculos, Eduteka continúa creciendo y consolidándose como un referente en la preparación preuniversitaria. Su creador espera seguir mejorando la plataforma y ampliando sus recursos para llegar a más estudiantes.

¿Qué tipo de becas ofrece Pronabec?

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo ofrece diferentes tipos de becas, como Beca Perú, Beca 18, Beca Permanencia y Beca Fundación Carolina España. Estos son algunos beneficios de cada una de las becas:

Beca Perú

Se puede postular de forma virtual y gratuita

No hay límite de edad

Se requiere ser peruano

Haber culminado la educación secundaria

Haber ingresado a una institución educativa superior

Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación

Beca 18

La inscripción es gratuita y virtual

Los beneficios incluyen costo de exámenes, matrícula, pensión de estudios, nivelación académica, idioma inglés, entre otros.

Beca Permanencia

Cubre gastos de alimentación, movilidad y útiles de escritorio.

Brinda acompañamiento socioemocional y de bienestar académico.

Apoya a los estudiantes para que se concentren en sus estudios y alcancen su título universitario.

Beca Fundación Carolina España