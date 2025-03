Una historia de éxito. Josue Torres, un joven argentino, ingresó en tercer puesto a la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones más exigentes del Perú. Según contó en una conversación exclusiva con La República, nunca imaginó radicar en el país ni continuar su formación académica en tierras peruana, ya que solo venía de visita durante las vacaciones para ver a sus familiares. Además, cursaba Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Argentina.

Sin embargo, la crisis económica en su país natal y un accidente inesperado cambiaron por completo sus planes, obligándolo a quedarse en Perú. Para no perder sus estudios universitarios, decidió matricularse en la UNI, pero se llevó una sorpresa al descubrir que debía rendir un examen de admisión para conseguir una vacante.

"Yo no sabía que se postulaba. Yo pensé que era como en Argentina. Yo dije: '(completo) unos papelitos y ya, entro a la UNI (...) Cuando averiguo, (descubrí) que tenías que postular. Y dije: 'bueno, ya fue'", comentó.

¿Cómo fue su preparación para ingresar a la UNI?

Con el objetivo de postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Josué Torres optó por prepararse en la Cepre UNI. Sin embargo, durante su formación, tomó la decisión de retirarse para iniciar desde cero, pues identificó que había ciertos temas que no comprendía completamente.

"Me anoté a Cepre UNI. La verdad que la pasé horrible. No aguantaba. Era un estrés. Ahí se ve como los estudiantes la sufren cuando no saben (...) Me acuerdo de que un profesor, como yo no sabía lo básico, me dijo: '¿qué haces acá? Si no sabes esto, mejor vete'. Me sentí supermal", indicó.

Así, decidió matricularse en una prestigiosa academia peruana, donde se preparó intensamente durante un año y medio. En ese periodo, Josué Torres postuló tres veces a la UNI. En su primer intento, obtuvo un puntaje de 7, mientras que en el segundo estuvo a solo un punto de alcanzar una vacante. Actualmente, el destacado estudiante argentino cursa el segundo año en la Universidad Nacional de Ingeniería.

¿Cómo le pareció el examen de admisión de la UNI?

Según explicó, la primera vez que rindió el examen de admisión de la UNI le pareció extremadamente complicado, pues reconoce que no contaba con la preparación suficiente. Sin embargo, decidió no rendirse y asistió los tres días del proceso de evaluación.

"Es un sacrificio que un padre, una madre, un familiar o de uno mismo que pagues para no dar el examen. Literalmente, el examen es la chance que tienes para demostrar lo que sabes. Ya fue si no ingresas, pero vas y miras como estas (en cuanto a tu preparación)", comentó.