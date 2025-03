Iquitos: mecánico es apuñalado por defender a mujer de agresión de su pareja

Un mecánico fue apuñalado por defender a una mujer que iba a ser agredida físicamente por su pareja. El hecho se registró en las inmediaciones de las calles Nanay con Ángel Brusco, en el distrito de Iquitos (Loreto). El obrero quedó herido.

La víctima identificada como Erick Murayari Pinedo (27) relató que trabajaba como todos los días en un taller mecánico. Antes del incidente, se encontraba parchando la llanta de un mototaxi, cuando divisó a una pareja discutir en plena vía pública.

Sin embargo, al escuchar que el hombre agredía verbalmente a la mujer y que estaba a punto de golpearla, Erick Murayari Pinedo decidió intervenir y pararse en medio para protegerla, situación que molestó al presunto agresor.

“Yo traté de calmarlo, pero él me dijo no te metas, es entre mi mujer y yo. Cuando de pronto sacó un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de su cintura, me interceptó, yo me caí de espaldas y ahí fue cuando me apuñaló", indicó la víctima.

Erick Murayari fue trasladado al Hospital Regional de Loreto, donde le realizaron una sutura en el abdomen para evitar el sangrado. En las próximas horas será nuevamente intervenido para descartar problemas a futuro.

¿Quién es el presunto agresor?

Los moradores señalaron que el presunto agresor es Edson Jair Peña García, más conocido como “Weré”, quien finalmente fue detenido tras huir de la escena del ataque. Según información policial, cuenta con antecedentes por robo agravado.