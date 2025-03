El incendio en el almacén de productos inflamables en Barrios Altos ha sido confinado, no obstante, los bomberos continúan con su labor, ya que persisten algunos puntos susceptibles de reavivar las llamas. Casi una semana después de que se reportara el inicio del siniestro, las llamas han comenzado a disminuir y se están retirando los escombros generados por el fuego.

Ante lo sucedido, Alfonso Panizo, comandante de incidentes de los Bomberos del Perú, expresó su indignación frente a la falta de ayuda especializada por parte del Gobierno. Recordemos que en la zona se realizará demoliciones de los edificios afectos, no obstante, el comandante asegura que no ha llegado el apoyo que han solicitado.

Comandante de los bomberos demanda ayuda especializada para el incendio en Barrios Altos

El comandante de bomberos, Alfonso Panizo, solicitó la presencia de diez cisternas de agua alineadas para combatir el incendio en Barrios Altos, el cual ha dejado varios edificios afectados. Además, requirió maquinaria pesada y un equipo de expertos en demoliciones para abordar la situación de manera efectiva. Ante ello, exigió al Gobierno que se tomen las medidas necesarias para abordar esta emergencia.

"Hemos limpiado con maquinaria de vivienda y de la municipalidad este almacén (...) Recién, después de una semana estamos llegando al centro del incendio (...) Entonces, si no tenemos 10 cisternas una detrás de la otra, este incendio va a seguir durando. Tengo todo armado, necesito contundencia, buena capacidad. Los municipios no están. El único que está es Sedapal (...) ¿Nosotros vamos a derrumbar el edificio? ¿Eso es lo que está pensando el Estado?", empezó diciendo el comandante.

Advierte que se retirarán este lunes 10 de marzo

Ante la falta de apoyo especializado para derrumbar los edificios afectados, el comandante Alfonso Panizo aseguró que los bomberos se retirarán el día lunes 10 de marzo a las 6 p.m. tras ampliar sus labores un periodo más debido a la magnitud del incendio que afectó Barrios Altos.

"Terminamos mañana, hemos ampliado un periodo más, una semana completa. Si la gente que tiene que hacer su trabajo, no la hace, nosotros no podemos hacer más. ¿Qué más vamos a hacer quedándonos una semana más esperando que alguien licite una demolición?", acotó Panizo. Por último, el comandante expresó su indignación contra las autoridades, quienes no estarían priorizando la emergencia ocurrida en Barrios Altos.

"Puro espectáculo, puro show, simulacro de Indeci ¿Dónde están? (...) Gracias al Ministerio de Vivienda estamos teniendo dos días de operación permanente, pero no se da abasto. Eso resuelve el problema para limpiar el almacén, no para derrumbar los edificios ¿Quién va a jalar seis estructuras colapsadas? ¿Quién las va a retirar para poder entrar a apagar todo lo que está debajo? ¿Nosotros?", finalizó el comandante de bomberos para Canal N.

