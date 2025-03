Bomberos cuestionan a RLA tras tragedia en Barrios Altos: "Tuvo que suceder esto para recién tomar acción"

El incendio de gran magnitud en Barrios Altos, Cercado de Lima, continúa, a pesar de que el personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajan en la zona para apagar las llamas por más de 60 horas. Este siniestro ha ocasionado el colapso de siete edificios y ha dejado a 11 familias damnificadas. Ante esta situación, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló que implementará diversas medidas para evitar que una tragedia similar ocurra en un futuro, tal como la prohibición de almacenes.

Tras ello, el comandante general de Bomberos, Juan Carlos Morales Carpio, cuestionó las recientes labores que realiza la Municipalidad de Lima ante la emergencia. "Ha tenido que suceder esto para recién tomar acciones", declaró en diálogo con Exitosa.

Bomberos cuestionan a Rafael López de Aliaga ante incendio del Centro de Lima

Morales Carpio señaló que los hombres de rojo continúan trabajando para llegar al foco del incendio y evitar que las llamas se propaguen, además para finalmente extinguir el fuego. "La dificultad desde el comienzo es las vías de acceso al foco del incendio. Como ustedes han visto en esta manzana tan grande, en el interior hay como 8 o 9 edificios y para llegar los caminos son angostos", agregó.

Además, criticó la gestión de las autoridades ante los reiterados incendios que se registran en el Centro de Lima y se refirió acerca de la conferencia de prensa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en donde expone sobre las acciones que llevará a cabo tras el siniestro.

"Nosotros venimos asistiendo emergencias donde nos encontramos con este mismo panorama. No sabemos exactamente como las autoridades no se dan cuenta y dicen que están haciendo acciones. Hoy escuchaba al alcalde de Lima de que va prohibir el ingreso de mercadería a esta zona; o sea, ha tenido que suceder esto para recién tomar acciones y eso es lo que me parece lamentable", dijo en Exitosa.

Por su parte, el director general de Formación del Cuerpo de Bomberos, Carlos Malpica, también se manifestó sobre las declaraciones del burgomaestre López Aliaga y consideró que declarar intangibles los almacenes es "un anuncio político".

"Desde las primeras evaluaciones se comprobó que las estructuras eran totalmente inseguras. No basta con declarar intangibles ciertos espacios si no se aplican controles efectivos", indicó en Canal N.

Gobierno evalúa declarar en emergencia a Barrios Altos

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el Gobierno evalúa declarar en emergencia a Barrios Altos tras el incendio en la zona.

"Esto pasa por diferentes instancias, se tiene que hacer una evaluación. A partir de ahí, se va a tomar la determinación por la declaratoria del estado de emergencia de esta área. En los próximos días deberíamos tener ya una solución", indicó en conferencia de prensa.