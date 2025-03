Hace 15 años, pocos imaginaban que el Perú llegaría a convertirse en potencia mundial en exportación de arándanos, dejando atrás a gigantes de la industria como Estados Unidos, Canadá, España y Chile. Solo en 2023, las exportaciones del país rompieron récords al superar los US$ 64.000 millones, con China como el principal destino de esta fruta. Detrás de este éxito se encuentra, Carlos Gereda, ingeniero de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), quien, con tan solo S/1.000 creó su empresa para producir arándanos en tierras peruanas.

Sin embargo, el peruano se enfrentó a innumerables desafíos y escepticismo, ya que, según expertos, no era posible cultivar arándanos en el país. Las condiciones climáticas y del suelo en el Perú no coincidían con las de otras regiones donde esta fruta prosperaba.

"La compañía yo lo fundé con 1.000 soles de capital. Osea, no teníamos gran respaldo económico. Lamentablemente, cuando uno emprende no tienes mucha ayuda (...) En el Perú no se podía cultivar (los arándanos) dado que en la costa peruana al menos no teníamos horas frío, y siempre se decía que era necesario horas frío para poder cultivar este producto", señaló el ingeniero UNALM en una entrevista con Gurú Motivación.

Carlos Gereda creció rodeado de la agricultura, una tradición familiar que se remonta a la época de su bisabuelo. Su pasión por las plantas nació de forma natural, pero su gran oportunidad llegó en 2022, cuando aún cursaba los últimos semestres de Ingeniería en Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

Ese año, su padre regresó de una gira tecnológica en Chile con una revista que captó su atención. En sus páginas, se hablaba de un cultivo que estaba generando un gran impacto en el país vecino. Intrigado por esta información, su padre lo desafió a investigar más a fondo sobre el potencial de esta fruta.

Decidido a descubrir más, entre 2005 y 2006, Carlos viajó a Chile y Argentina, donde estudió de cerca el proceso de cultivo y las oportunidades que podría representar para el mercado agrícola peruano. Lo que comenzó como una simple curiosidad, pronto se convertiría en un hito para la agroexportación del país.

¿Cómo el arándano peruano se convirtió en el principal exportador de arándanos?

En enero de 2009, Carlos Gereda fundó Inka’s Berries y continuó su búsqueda de inversionistas. Tras muchos intentos, logró que Camposol, una de las agroexportadoras más importantes del país, apostara por su proyecto. La empresa adquirió miles de plantas para realizar pruebas con las cuatro variedades seleccionadas, confirmando que Biloxi era la más adecuada para la producción a gran escala.

Gracias a este acuerdo, Camposol cultivó 2.000 hectáreas de arándanos, lo que generó la venta de alrededor de 13 millones de plantas. Así, Gereda obtuvo su primer gran beneficio, tras haber fundado su empresa con apenas S/1.000. Con el tiempo, más compañías se sumaron al negocio y, en 2017, finalmente logró comprar sus propias tierras para plantar arándanos propios, consolidando la industria que ya se venía desarrollando en el país desde 2011.