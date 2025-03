Línea 3 del Metro de Lima iría desde Lurín hacia Ancón: MML plantea nueva ruta al MTC

La Municipalidad de Lima propone al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que la Línea 3 del Metro de Lima cuente con una nueva ruta. De acuerdo al burgomaestre, este medio de transporte debería de dirigirse desde Lurín hacia Ancón. Además, la Línea 4 debería de circular desde Puruchuco, Ate, hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.

Cabe señalar que, hasta el momento, la concesionaria Metro de Lima ya determinó las estaciones y la ruta de la Línea 3 y 4. En cuanto a la primera mencionada, se espera que los trenes conecten con 12 distritos de la capital, desde Comas a San Juan de Miraflores. Mientras que en la última, la línea 4, se prevé que una el este con el oeste de Lima, y se dirija desde Santa Anita hasta Bellavista.

Municipalidad de Lima plantea nueva ruta para la Línea 3 del Metro de Lima

Durante el evento de la renovación de la avenida México, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reveló que dialogó con el MTC para solicitar la extensión de la ruta de la Línea 3 del Metro de Lima. Además, señaló que le propuso la "estructura financiera" para ejecutar el proyecto, pero esta iniciativa no fue aceptada por la presidenta Dina Boluarte.

"Eso le estamos pidiendo al ministro y le estamos dando hasta le estructura financiera para hacerlo. Esta estructura fue aceptada por él, pero no entiendo por qué la presidenta no (lo acepta). No es una deuda externa, es un mecanismo para hacer infraestructura", declaró el alcalde de Lima.

La Línea 3 del Metro de Lima podría ir desde Lurín a Ancón si el MTC acepta extender su ruta. Foto: Andina

Línea 3 del Metro de Lima: detalles sobre la obra

La Línea 3 del Metro de Lima será subterránea y trasladará a los pasajeros a los diferentes distritos de Lima. Este sistema tendrá 66 trenes autónomos; es decir, no las unidades no contarán con conductores y cada uno trasladará hasta a 1.800 personas.

Asimismo, el MTC detalló que medio de transporte contará con infraestructura antisísmica y estará diseñada para que los pasajeros puedan evacuar de inmediato ante cualquier emergencia.

La Línea 3 del Metro de Lima será subterránea. Foto: Andina

Estaciones de la Línea 3 del Metro de Lima

Estación Pedro Miotta en San Juan de Miraflores

Estación Los Héroes en San Juan de Miraflores

Estacón Las Gardenias en Santiago de Surco

Estación Alejandro Velasco en Santiago de Surco

Estación Cabitos en Santiago de Surco

Estación República de Panamá en Miraflores

Estación Parque Reducto en Miraflores

Estación Parque Central de Miraflores

Estación Huaca Pucllana en Miraflores

Estación Andrés Aramburú en San Isidro

Estación Conde de San Isidro

Estación César Canevaro en Lince

Estación Museo de Historia Natural en Cercado de Lima

Estación Parque de la Reserva en Cercado de Lima

Estación Central en Cercado de Lima

Estación Garcilaso de la Vega en Cercado de Lima

Estación Tacna en Cercado de Lima

Estación Caquetá en Rímac

Estación José Granda en San Martín de Porres

Estación Bartolomé de las Casas en San Martín de Porres

Estación Tomás Valle en Independencia

Estación Carlos Izaguirre en Independencia

Estación Naranjal en Los Olivos

Estación Villa Sol en Los Olivos

Estación 2 de Octubre en Los Olivos

Estación Huandoy en Los Olivos

Estación El Álamo en Comas.

Estaciones de la Línea 3 del Metro de Lima. Foto: MTC

Línea 4 del Metro de Lima

La Línea 4 del Metro de Lima está a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad que se encarga de suscribir los contratos de estado a estado para su elaboración. Se planea que esta línea sea construida bajo la avenida Javier Prado y que continúe por la av. La Marina y la av. Elmer Faucett.

Este medio contará con una inversión superior a los 10.000 millones de dólares. Además, será un sistema de 23.6 kilómetros de longitud y el Ramal de la Línea 4 será de 8 kilómetros.