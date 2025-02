Rafael López Aliaga admite comunicarse con Martín Bustamante, colaborador eficaz en caso OAS: "Le dije, ¿tú qué has declarado?"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, admitió mantener comunicación con el colaborador eficaz del caso OAS, Martín Bustamante, acusado de haber recibido 480 mil dólares por parte de los brasileños para la campaña del ex alcalde Luis Castañeda en el año 2014. RLA aseguró haberlo llamado hace 10 días para preguntarle qué era lo qué había declarado para la Fiscalía.

"No es mi amigo. Yo lo he llamado a Martín a España, hace exactamente 10 días y le dije '¿tú qué has declarado?' Me dijo 'te juro por mi madre que no he declarado en contra de Castañeda Lossio'. He declarado que Luna Gálvez se tiró el dinero. Yo lo he llamado, lo he localizado porque quería tener su versión de primera mano, tengo la versión directa de él", sostuvo.

RLA: Martín Bustamante le habría dicho que señaló a José Luna

Según lo que supuestamente menciona Bustamante, ex brazo derecho del difunto Castañeda, en la llamada, José Luna habría sido quien recibió el dinero de la constructora. En declaraciones anteriores otros colaboradores eficaces, corroboraron los testimonios que cuenta Bustamante Castro, quien dijo que el dinero fue a manos del líder de la agrupación política Podemos, José Luna Gálvez, quien dirigió la campaña de su aliado el exalcalde de Lima. El también dueño de la Universidad Telesup, declaró en el año 2019 que los pagos a Castañeda fueron cobrados mediante cheques, entregados a Bustamante.

¿Quién es Martín Bustamante Castro?

Martín Bustamante Castro es vinculado a investigaciones del caso de la constructora brasileña OAS. Bustamante es colaborador eficaz; es decir proporciona información a las autoridades a cambio de beneficios legales, como reducción de pena o protección judicial. En este contexto, Bustamante fue acusado de haber entregado sobornos que habría sido destinado a miembros del partido de Rafael López Aliaga.

Además, Bustamante también ha sido mencionado en relación con sus negociaciones políticas, específicamente en su participación para obtener poder dentro del partido de Luis Castañeda, exalcalde de Lima. Esto ha generado sospechas de que, bajo el pretexto de colaborar con la justicia, Bustamante podría estar buscando proteger su propio interés.

RLA insiste en defender a ex arzobispo acusado de abuso sexual

Durante una entrevista, Rafael López Aliaga reiteró su apoyo al ex arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, quien fue denunciado por un ciudadano peruano que alegó haber sufrido abusos sexuales por parte del cardenal en la década de los 80. Frente a esta acusación, López Aliaga, en lugar de adoptar una postura en favor de la víctima, expresó su confianza en Cipriani y declaró: "Le creo más al señor Cipriani". Añadió que "para mí, toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpa a través de un debido proceso. Ese es el principio básico del derecho. Cualquier persona, ya sea en el Vaticano o en cualquier parte del mundo, tiene derecho a un debido proceso", mostrando así su apoyo al cuestionado acusado.