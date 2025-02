Ordenan retirar el techo del Mercado Central de Trujillo ante posible colapso: "Es un peligro latente"

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), tras una inspección de fiscalización, ordenó el retiro del techo del Mercado Central de la ciudad en un plazo de 48 horas ante el riesgo de un inminente colapso debido a la falta de mantenimiento. Dicha decisión es efectuada tras la caída del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, que se cobró la vida de 6 personas y dejó a otras 81 heridas.

Mario Reyna Rodríguez, alcalde de Trujillo, en una reunión con el presidente de la Junta de Propietarios del Mercado Central, Fernando Reyes Cueva, junto a otros funcionarios ediles, comentó su preocupación y exigió que se convoque a una asamblea extraordinaria de urgencia para buscar soluciones.

Techo del Mercado Central de Trujillo. Foto: Andina.

A pesar de la ordenanza, los comerciantes denuncian que el municipio no se ha hecho cargo de dicha responsabilidad y que ellos asumieron los gastos para mantener el mercado.

Techo del Mercado Municipal de Trujillo en riesgo de colapso

"Hemos iniciado labores similares con todas las instituciones donde hay masiva afluencia de pública para que revisen sus instalaciones. En el caso del mercado, tiene un plazo para iniciar acciones de desmontaje del techo, que es un peligro latente", comentó el alcalde de Trujillo, Mario Reyna.

El objetivo de la reunión de los representantes del Mercado Central y las autoridades de la región, es establecer los mecanismos para reducir las fallas localizadas y asegurar espacios públicos para la ciudadanía de Trujillo.

Reunión de representantes del Mercado Central y el alcalde de Trujillo. Foto: Andina.

Uno de los problemas estructurales del mercado son los cables eléctricos expuestos alrededor del recinto, calaminas en mal estado o que se encuentran colgando, y varillas de fierro oxidadas.

Comerciantes denuncian que municipalidad no se encarga del mantenimiento

Fernando Reyes, presidente de la Junta de Propietarios del Mercado Central, comentó que la estructura del techo es diferente al del patio de comidas del Real Plaza Trujillo y que, entre los comerciantes, han realizado labores de mantenimiento al mercado que lleva alrededor de 50 años operativo.

Además, el dirigente señaló que el Mercado Central de Trujillo está bajo la co-dirección y responsabilidad del MPT, pero que son los propios comerciantes quienes se encargan de pagar el mantenimiento a la estructura.

"No, la municipalidad no interviene en el techo. No está dentro de sus prioridades, de su plan de acciones o de tareas u obras por ejecutar. Nosotros, como usuarios directos, debemos de estar comprometidos con eso (el mantenimiento), cosa que lo hacemos. Es cierto que hubo un momento en que el techo estuvo descuidado, pero hemos logrado recuperarlo", indicó Reyes.

