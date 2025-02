La mujer aseguró que el hasta ahora no ha conseguido justicia tras lo sucedido el pasado noviembre del 2024. Foto: Composición LR

La mujer aseguró que el hasta ahora no ha conseguido justicia tras lo sucedido el pasado noviembre del 2024. Foto: Composición LR

A través de las redes sociales, una madre de familia, identificada como Joselyn Nery, denunció públicamente un hecho sucedido el pasado noviembre del 2024 en una de las pollerías de la franquicia Norky's, en donde un sujeto de 19 años habría besado y tocado a su sobrino y otros niños en el área de juegos del restaurante. Su testimonio ha generado una rápida respuesta por parte de los internautas, quienes piden la pronta intervención de las autoridades.

La mujer también aseguró que la cadena de restaurantes no actuó de la manera más adecuada cuando se conoció que lo sucedido. Incluso, sostuvo que el mozo se habría intentado minimizar la situación. De acuerdo a la versión de la madre de familia, el sujeto acusado, quien tendría una discapacidad mental, no era un comensal, sino alguien que frecuenta el área de juegos de la pollería.

Madre de familia denuncia a sujeto que besó y tocó a niños en la pollería Norky's

De acuerdo al testimonio de la madre de familia, ella se percató que un sujeto estaba escondido en el área de juegos de la pollería luego de ser alertada por otras mujeres en el lugar. "Escucho a un grupo de mamás gritando diciendo que había un hombre metido en el área de juegos que estaba tocando y besando a los niños. Yo empecé a gritar el nombre de mi sobrino y me dice 'tía, no me quiere soltar'. Estuve a punto de meterme cuando mi sobrino baja (del área de juegos)", empezó narrando la mujer.

"Lo saqué (a su sobrino) y le pregunto '¿amor qué pasó, te han hecho algo? Dime'. Estaba desesperada y él solo estaba callado mirándome. Él me mencionó que había un niño de 19 años, que era un hombre, que lo había besado y que lo había tocado. En ese momento, pedimos seguridad y no había. Le pedí al primer mozo que sacara al hombre que estaba dentro. Las mamás y las otras niñas solo observaban a pesar de que la habían dicho lo sucedido", sostuvo la mujer claramente afectada.

PUEDES VER: Presunto delincuente muere baleado por su víctima en Surco tras intento de asalto

Asegura que no recibió ayuda por parte de la franquicia

La mujer también narró que se dirigió al área de administración del restaurante a fin de obtener alguna ayuda reteniendo al sujeto. No obstante, la madre de familia asegura que obtuvo como respuesta que ella "debe cuidar a su hijo porque no hay una persona de seguridad en los juegos". De acuerdo con la mujer, el sujeto implicado en el incidente no era un comensal, pues su madre habría venido a recogerlo, luego de que el mozo lo dejara irse.

"El mozo lo había dejado ir junto a su madre que había venido a recogerlo. No era un comensal, era una persona recurrente", contó. Además, señaló que el sujeto acusado tendría una discapacidad mental. Tras ello, la mujer pidió el libro de reclamaciones, pero no recibió la ayuda que esperaba. Además, indicó que toda esa madrugada la pasó realizando las denuncias respectivas ante las autoridades.

Pronunciamiento de Norkys: "Los padres deben vigilar a sus niños"

A través de un comunicado en sus redes sociales, la cadena de restaurantes Norky's se pronunció tras lo sucedido y aseguraron que se solidarizaban con la familia afectada por este incidente. Además, detallaron que ya se está realizando una investigación por parte de las autoridades a fin de determinar las responsabilidades del caso, ya que la madre de familia denunció al mozo, quien se habría burlado de la situación, y al anterior administrador de la pollería, quien no habría actuado de la mejor manera para controlar lo sucedido.

Comunicado d Norky's tras lo sucedido. Foto: Instagram

"Queremos expresar nuestra más sincera comprensión y solidaridad con la familia involucrada. Comprendemos la preocupación que esta situación ha podido generar y lamentamos cualquier inconveniente. (...) En Norky's rechazamos enérgicamente cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las personas. Por ello, consideramos fundamental que estos hechos sean esclarecidos, permitiendo identificar al responsable, quien sería un tercero ajeno a nuestra organización", se lee en su comunicado.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.