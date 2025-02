Congreso: piden convocar a responsables de tragedia en Real Plaza de Trujillo para este martes 4 de marzo

El parlamentario Wilson Soto, de Acción Popular, anunció en el programa 'Prueba de Fuego' que el martes 25 de febrero envió el oficio N° 0781 al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Manuel García, para solicitar que los presuntos responsables vinculados a la tragedia en el centro comercial Real Plaza de Trujillo sean convocados al Pleno el próximo 4 de marzo.

El congresista detalló que ha solicitado la presencia en el Parlamento de los representantes de Intercorp, entre ellos propietarios, gerentes y administradores de Real Plaza; del alcalde de Trujillo; el presidente de Indecopi y del contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui.

El entrevistado destacó la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los hechos, subrayando que deben aclararse completamente, ya que existen responsables, tanto directos como indirectos. "Hay personas que han fallecido prácticamente, han perdido la vida, su proyecto de vida. Por ejemplo, hay una persona también que (le) han amputado la pierna y se malogró su vida. […] Aquí no podemos pasar por agua tibia. Aquí no podemos decir que no pasó nada”, expresó.

De igual manera, el parlamentario detalló que será el congresista Manuel García quien determine quiénes deberán presentarse en el Parlamento. Por otro lado, Soto criticó a las municipalidades, quienes recién estarían fiscalizando los centros comerciales tras el accidente ocurrido en Trujillo.

“Los alcaldes están haciendo ahora su trabajo, pero ¿por qué han esperado tanto tiempo? Recién cuando pasa una tragedia, vienen a apagar como los bomberos el incendio. Está pasando en Huancayo e igual en otras ciudades”, indicó.

Wilson Soto acusa al alcalde de Trujillo de tratar de eludir responsabilidad

Al ser cuestionado sobre la denuncia penal presentada por el alcalde de Trujillo, Mario Colberth Reyna Rodríguez, contra los representantes del centro comercial Real Plaza y la empresa propietaria, Intercorp, por presuntos homicidio culposo y lesiones, el congresista criticó duramente la actitud del burgomaestre. Según él, esta denuncia es una estrategia para eludir responsabilidades.

Argumentó que, a pesar de que el centro comercial había pasado una inspección, la autorización otorgada para su funcionamiento plantea serias dudas. En sus palabras, la denuncia parece un intento de "lavarse las manos" al intentar desviar la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron la operación sin cuestionar las condiciones.