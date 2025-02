Incendio de grandes proporciones consume seis puestos madereros

Un incendio de grandes proporciones consumió seis puestos donde se comercializaba madera, entre otros productos, en la zona industrial, en la región de Piura. Personal de los bomberos sostuvo que las llamas alcanzaron una altura de hasta 30 metros.

Aunque las causas del incendio aún son materia de investigación; uno de los afectados sostuvo que, días antes, un propietario se enfrentó a ciudadanos extranjeros por presunto cobro de cupos; por ello no descartan que se trate de una venganza o amedrentamiento.

Puedes ver: Clausuran Plaza Vea del Real Plaza en Piura por falta de señalización y obstáculos en vías de salidas

Dificultades

El siniestro inició cerca de las 4 a.m. Veinte minutos después llegaron al lugar las compañías de bomberos de Piura y Santa Rosa, las que habrían enfrentado dificultades para controlar el incendio debido a la falta de agua.

En esa línea, el brigadier de la Compañía de Bomberos Piura - 25, Hugo Chuye Sánchez, criticó a las autoridades locales ya que en reiteradas ocasiones se les habría recomendado tener una cisterna llena de agua para atender este tipo de emergencias, medida que no han adoptado.

"Ha sido un incendio de grandes proporciones. El material que ha tenido el incendio ha sido demasiado inflamable. A 20 o 25 metros del siniestro las temperaturas eran demasiado altas. Debimos atacarlo de lejos e ir avanzando (…) He llamado 4:10, 4:20, no han tenido. Vienen como a la hora y veinte que han salido a abastecerlas al canal. No esperen que ya esté el incendio", aseveró el bombero.