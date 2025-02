La madrugada de este miércoles 26 de febrero, unos sujetos dispararon contra el vehículo de un colectivero y dirigente vecinal de la av. Alta Amancaes en el Rímac. Afortunadamente, dentro del auto no se encontraba ninguna persona; por lo tanto, nadie resultó herido. Tras ello, los efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para conocer lo sucedido. Asimismo, iniciaron las indagaciones para identificar a los responsables.

Hasta el momento, se sospecha que son dos extorsionadores que realizan diversos actos delictivos por la zona. Además, se prevé que este hecho haya ocurrido luego de una discusión que hubo cerca del lugar en donde estuvo estacionado su vehículo.

Disparan contra vehículo de colectivero y dirigente vecinal en el Rímac

El ataque ocurrió aproximadamente a las 2.50 a.m., según lo informado por la víctima. Él indicó que escuchó hasta 4 disparos y que observó que su vehículo se prendió en llamas. De inmediato, salió de su vivienda y le echo agua. Sin embargo, no se percató quienes fueron los que realizaron dicho acto vandálico.

"Según los vecinos, los sujetos han estado caminando, han venido sin moto, sin nada, y han comenzado a disparar. Felizmente no había nadie en el vehículo. Ese vehículo lo utilizo para hacer colectivo en esta zona. Es la primera vez que sucede esto porque anteriormente no he tenido amenazas de nadie", manifestó.

Asimismo, señaló que previamente no recibió ninguna llamada, ni mensaje extorsivo. En esa línea, consideró que extorsionadores habrían sido las personas que atentaron contra su vehículo.

"Yo hago colectivo acá en San Juan de Amancaes. Siempre he venido trabajando tranquilamente. No he recibido ninguna llamada, ningún mensaje extorsivo antes. Quizás porque hubo una discusión con unas personas. Ellas se han atrevido a hacer eso. Son mal vivir, extorsionan a algunos vecinos, piden cupos", manifestó.

"Ellos vienen a pedir, a amenazar. Yo nunca me he metido con nadie, pero ya la Policía Nacional está tras los pasos de esos delincuentes. Ya sabemos que son dos personas encapuchadas", añadió.

Víctima pide garantías para su vida y su familia

El colectivero y dirigente vecinal en Rímac, quien ha sido afectado por el ataque hacia el vehículo que conducía, pide a las autoridades garantías para su vida y la de su familia. Además, reveló que la unidad es de su cuñada.

"Nosotros estamos esperando que terminen las diligencias para poder sacar garantías para que no nos pase nada. Yo seguiré adelante. Mis hijos han nacido aquí", dijo.

"Se ha quemado la parte de adelante, el capot, el parachoques, los disparos han sido en el parabrisas, en las puertas, en las lunas. Un daño aproximado de 1300 soles para arreglar el carro, que es mi herramienta de trabajo. El vehículo es de mi cuñada y ella me alquila para que lo trabaje. Ahora yo tengo que responder por el vehículo", agregó.