El juez de investigación preparatoria Jorge Díaz Leiva impuso la prisión preventiva por siete meses al conductor Gabriel González Maldonado por ocasionar la muerte de dos niños, de tres y seis años, a quienes arrolló con su camión, la noche del último 19 de febrero, frente al Centro Comercial Cantagallo, en el Rímac.

Durante una audiencia judicial, el fiscal Miguel Toyohama Arakaki, a cargo de la 1era Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, acusa a González de homicidio culposo en agravio de los menores André Llacza Alejandro, de tres años y Liam Huallaparimac Huamán, de seis años. Ambos fallecieron al ser impactados por la furgoneta que no los vio mientras jugaban con una patineta muy cerca a la pista.

Para la fiscalía, el conductor del camión furgón de placa D6D 794 incumplió las reglas generales de tránsito al no adoptar las medidas de prevención al cambiar de dirección en U. González Maldonado se excusó diciendo que no miró a sus lados por lo que no pudo ver a los niños que estaban jugando en el filo de la pista.

Riesgo de fuga

González Maldonado fue detenido por la policía en el lugar de los hechos. Las investigaciones estuvieron a cargo del comandante PNP José Sánchez de la Cruz con quien la fiscalía coordinó la incautación del camión. Las familias de ambos niños piden justicia por sus hijos que fueron víctimas de la imprudencia de un mal conductor.

El chófer de la furgoneta permanecerá detenido mientras duren las investigaciones, la fiscalía formula la acusación y se dicte la sentencia. La jueza le impuso la prisión preventiva ante el peligro de fuga por la gravedad del delito cometido.