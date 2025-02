Sujetos disparan contra colectivero en el Rímac tras dejar mensaje extorsivo: “Guerra avisada, no mata gente”

Continúan las extorsiones en Lima, Perú. La tarde de este jueves 13 de enero, un colectivero resultó herido luego de recibir una bala a la altura de la pierna derecha cuando manejaba su vehículo entre el cruce de las avenidas Prolongación Tacna con Guardia Republicana, en el distrito del Rímac.

De acuerdo a la información expuesta por las autoridades, la víctima, quien fue identificada como Luis Enrique Ocsas Tumay de 36 años, fue trasladado hasta el hospital Cayetano Heredia para ser atendido por el personal de salud, a la espera de su pronta recuperación.

Sujetos disparan contra colectivero en el Rímac: víctima resultó herida

Según testigos, dos sujetos a bordo de una moto lineal se acercaron al vehículo de su víctima y le dispararon reiteradas veces. Este hecho criminal se trataría de caso más de extorsión.

Ante lo ocurrido, los transeúntes alertaron a los agentes de la Policía Nacional del Perú y trataron de ayudar al herido. Ellos, con un pedazo de tela, intentaron parar el sangrado en su pierna. Luego, llegaron los efectivos policiales, quienes se encargaron de trasladar al herido a un centro de salud.

Víctima recibió mensaje extorsivo por parte de Injertos del Rímac

No se descarta que se trataría por cobro de cupos hacia aquellos colectiveros que tienen como ruta desde el Rímac hasta la Arequipa, recientemente recibieron un mensaje de advertencia por parte de los Injertos del Rímac.

“¿Qué fue batería' te saluda el número1 Delos Injertos Del Rímac como sabrán nosotros vamos a manejar toda la ruta Alcázar Tacna Arequipa así que este mensaje les va a llegar a todas las amistades que estén haciendo esta ruta Porque nosotros tenemos conocimiento de los carros que están haciendo esa ruta Así que las palabras están de más”.

En ese mensaje también refieren la tarifa que cada colectivo debería de entregar de manera diaria, dependiendo de la ruta que tienen, colectivos desde el Rímac hasta la Arequipa deberían de entregar 10 soles y para aquellos que tienen la ruta dentro del distrito el monto es de 5 soles, de no acatar esa orden tendrían consecuencias refieren entre sus líneas.

“Desde ya le dice que se alineen con una cuota de 10 soles diario por carro Ojo aquí la vuelta es breve carro que no quiere caminar en sintonía de la batería vamos a tener que demostrar quienes manejan las cosas aquí ya sabes guerra avisada no mata gente y si se mueren oh les toca pasar esos malos ratos de los atentados es tema de ustedes más nada”.

Investigan ataque contra colectivero

Los efectivos oficiales y equipo de serenazgo del distrito encontraron en la zona del ataque un total de ocho casquillos de bala. Asimismo, resguardaron el lugar para que los peritos de criminalistas inicien con las investigaciones correspondientes y la recopilación de pruebas. Cabe señalar que, de acuerdo a información preliminar, el propietario del auto en el que venia abordo.