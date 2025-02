Delincuente roba celular a adulta mayor y le llora para evitar denuncia: "Discúlpeme por arrastrarla"

En horas de la tarde del martes 25 de febrero, un delincuente fue detenido en flagrancia por la Policía tras arrebatarle el celular a una mujer de 63 años y arrastrarla por el suelo en el cruce de la avenida San Pablo y la calle Sergio Calle, en el distrito de La Victoria.

El sujeto, identificado como Ansony Joel Dextre Cotrina, de 22 años, intentó huir tras el asalto, pero fue perseguido y capturado por agentes del Grupo Terna. Al ser arrestado, lloró y suplicó a su víctima para que no formalizara la denuncia.

La mujer afectada relató el angustiante momento que vivió: “Me tumbó todas mis cosas al piso, me iba a morir de miedo. No sabía ni por dónde ir. Menos mal me avisaron de que lo habían agarrado porque yo estaba desesperada”.

PUEDES VER: Rescatan a empresaria secuestrada en San Martín de Porres y detienen a catorce sospechosos

Delincuente llora para evitar denuncia en La Victoria

Agentes del Escuadrón Verde, que patrullaban la zona, fueron testigos del hecho e iniciaron una persecución inmediata. Al verse acorralado, el delincuente se arrodilló, lloró y suplicó a su víctima que no lo denunciara. "Por favor, no quiero ir preso, discúlpeme por arrastrarla (...), se lo pido, no quiero ir a la cárcel", imploró. Sin embargo, la mujer, aunque aún conmocionada, expresó su alivio al saber que el ladrón había sido capturado y manifestó su preocupación por la creciente inseguridad en su vecindario.

El detenido, identificado como Ansony Joel Dextre Cotrina, ya tenía antecedentes por hurto y, según la Policía Nacional, días antes habría sido detenido por un delito similar. "Este sujeto, al momento de cometer el robo, empleó una extrema violencia (...), pero no se percató de que el Grupo Terna estaba tras sus pasos", declaró el coronel Pedro Rojas Tipto.

Dextre Cotrina fue trasladado a la comisaría de San Cosme, en el mismo distrito, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Canal de ayuda