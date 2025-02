Presunto miembro de los Injertos del Norte llora y pide “respeto” a PNP por su madre que impedía su arresto

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Erick Enrique Pando García, alias "Roro", presunto integrante de la banda criminal "Los Injertos del Norte", grupo delictivo vinculado principalmente a actos de extorsión en Lima Norte. La intervención se llevó a cabo en su domicilio, donde se desplegaron hasta 300 efectivos para garantizar su detención.

El operativo, realizado durante la noche, tomó por sorpresa a "Roro", quien se encontraba en compañía de su madre. Mientras los agentes procedían con su arresto, la mujer grababa la escena con su celular e intentó impedir su traslado a la comisaría. En medio de la intervención, el detenido, visiblemente angustiado, mostró una actitud emotiva y pidió respeto por su madre mientras era llevado por las autoridades. Sin embargo, a pesar de sus súplicas, los efectivos continuaron con el procedimiento y lo trasladaron a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.

Presunto miembro de los Injertos del Norte llora y pide “respeto” a su madre

Durante la intervención policial, el presunto delincuente suplicó a los agentes que no involucraran a su madre. “Jefe, no tengo nada, yo solo tengo a mis perros, no tengo más que a mis perros. ¡Respeten a mi mamá, por favor! A mí háganme todo, pero a mi mamá no”, exclamó entre sollozos, evidenciando la tensión del momento.

Sin embargo, la operación no fue del todo exitosa, ya que el líder de la banda, conocido como "El Negro Paul", logró escapar antes de ser capturado. Esta organización criminal, dedicada a la extorsión, el robo y la tenencia ilegal de armas, continúa operando en la clandestinidad, mientras las autoridades intensifican su búsqueda.

