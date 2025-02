La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha ganado fama por la gran dificultad para ingresar y por su bajo porcentaje de mujeres en la mayoría de sus facultades. Sin embargo, ¿Qué tan real sería esta afirmación? De acuerdo a unos alumnos de la misma casa de estudios esta hipótesis sería cierta. Además, afirmaron que existen carreras donde la presencia femenina es mínima o incluso nula. El hecho se hizo tendencia rápidamente en la redes sociales.

En el canal de Youtube, Chisme Universitario, uno de los alumnos contó que resulta una sorpresa hasta para los mismos docentes cuando encuentran a una alumna dentro de su curso. Sin embargo, no expuso una razón específica que responda este fenómeno en la UNI.

¿Qué carreras tendrían más presencia de mujeres?

Durante el trascurso del video 'La UNI pionera en ingeniería en el Perú', el youtuber Enrro24 respondió la duda de muchas personas acerca del porcentaje femenino en la institución.

"Si tú te vas por ejemplo a arquitectura, tal vez a química, ingeniería química, ingeniería textil o incluso civil, hay chicas. El mayor porcentaje son mujeres", manifestó el youtuber y estudiante de la UNI.

¿En qué carreras habría menor porcentaje de alumnado femenino?

Según comentó Enrro24, las carreras con menor número de estudiantes mujeres serían las carreras ligadas a las matemáticas e informática.

"Carreras como electrónica, como matemáticas, ciencias de la computación. Hay uno o dos chicas por promoción. Y a veces en un salón puede haber una chica o ninguna", indicó.

Anécdota con profesores de la UNI

El youtuber se animó a contar un anécdota, en la que relataba la reacción de un profesor UNI al ver después de mucho tiempo a una chica en su curso.

"Una vez yo estaba llevando un curso complicado, el profesor entró al salón y se percató que no había una señorita. Se acercó y le dio la mano. Dijo te felicito, me asombra bastante, hace tiempo no veo una señorita llegar hasta acá", mencionó el creador de contenido académico.