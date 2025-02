La familia de Harumi Carvajal, joven de 21 años fallecida tras el trágico suceso en Real Plaza Trujillo, alzó la voz exigiendo justicia y señalando la ausencia de una respuesta humana por parte de la empresa. En sus declaraciones, enfatizaron que más allá de una indemnización económica, esperan un reconocimiento de la responsabilidad y un pedido de disculpas que hasta la fecha no ha llegado.

"Esperábamos más apoyo de Real Plaza, pero hasta el día de hoy ni siquiera hay un 'disculpen', no hay nada. Estamos aquí pidiendo justicia y lo haremos hasta el último día", expresaron los familiares. Según sus testimonios, consideran que el centro comercial, por su magnitud, debió prever los riesgos y evitar la tragedia.

Indignación por la falta de apoyo

Según relatan los familiares, cuando intentaron brindar auxilio a Harumi, se encontraron con diversas trabas. "Cuando quisimos apoyarla y ayudarla como familia, no nos dejaron entrar. Nadie podía acceder. Esa es nuestra indignación", afirmaron.

Asimismo, cuestionaron el rol de las autoridades en el lugar, asegurando que la intervención del Ejército no fue para asistir a los afectados, sino para resguardar el centro comercial. "Todos aplaudieron cuando llegaron, pero no ayudaron. Fueron a cuidar que no saqueen", comentaron.

Una vida llena de promesas truncadas

Harumi Carvajal había concluido su carrera universitaria recientemente y trabajaba en la tienda por departamento Ripley a tiempo completo tras haberlo hecho en modalidad part time. "Era una persona muy buena, muy noble, una profesional con un futuro por delante. Ahora, ¿quién nos la va a devolver?", lamentaron sus primos.

Tras el rescate del enamorado de Harumi, quien sobrevivió, la esperanza de la familia se fortaleció. "Nunca perdimos la fe de que ella también lo estaba. Pensamos que necesitaba nuestro apoyo, pero no pudimos hacer nada. Estos son los resultados", expresaron con tristeza. "Nunca perdimos la fe de que ella también lo estaba. Pensamos que necesitaba nuestro apoyo, pero no pudimos hacer nada. Estos son los resultados", agregaron.

El comunicado de Real Plaza

La empresa emitió un comunicado el 23 de febrero a través de sus redes sociales, en el que aseguraron haber contactado a las familias de los afectados y comprometido recursos para su atención. Sin embargo, los familiares de Harumi rechazan esta versión. "Hasta el día de hoy, nadie se ha presentado a pedirnos disculpas. No queremos dinero, no queremos nada. Solo por humanidad, que vengan y den la cara", afirmaron.

"Estamos asegurándonos de que todas las personas afectadas sean atendidas con una cobertura al 100% o con reembolsos en caso hayan realizado algunos gastos", señalo Real Plaza a través de su red social X.

"Hemos contactado al 100% de familias de personas fallecidas y hospitalizadas y contamos con un canal de comunicación especial para ellos", agregaron.

"Lo único que pedimos es justicia, y nosotros vamos a luchar hasta el final", sentenciaron los familiares, exigiendo respuestas concretas y acciones por parte de las autoridades y la empresa involucrada.

