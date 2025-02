"Yo pregunté a los trabajadores del Real Plaza y varios me indicaron que el sonido estaba desde ayer en la mañana", sostuvo un testigo presencial de la tragedia ocurrida en Trujillo, la cual ha dejado al país entero en un profundo luto. Hasta el momento, las autoridades han confirmado el rescate de seis cuerpos, entre ellos el de una bebé de dos años, quienes quedaron atrapados bajo los escombros de la cúpula que colapsó en el patio de comidas del centro comercial, situado en la región de La Libertad.

De acuerdo con el testimonio del testigo presencial presentado en un informe de Punto Final, un grupo de personas estuvo soldando la estructura un día antes de la tragedia. En ese sentido, indicó que ya había conocimiento de que algo estaba mal en el centro comercial. No obstante, no se habría tomado las acciones necesarias en ese preciso momento, pues no se cerraron las instalaciones.

El testimonio clave de un testigo de la tragedia en Real Plaza Trujillo

Los trabajadores del centro comercial Real Plaza de Trujillo alertaron sobre extraños ruidos en el techo un día antes de la tragedia, según informó un testigo presencial presentado en el informe de Punto Final. "Fueron varias personas quienes manifestaron que este sonido de la estructura estaba desde ayer en la mañana y llegó un grupo de personas para soldar la estructura. O sea, ya sabían que algo estaba mal. Por qué no tomaron conciencia y cerraron las instalaciones", reveló el testigo.

El Gobierno Regional de La Libertad, junto con el cuerpo de bomberos, reportó que más de 80 personas resultaron heridas producto de este incidente. Los equipos de rescate y seguridad realizaron las diligencias respectivas en la zona, trabajando arduamente para atender la emergencia y determinar las causas que llevaron a esta tragedia. "Hay un juego de color verde en todo el medio del patio de comidas del Real Plaza. Habían niños jugando y estoy seguro que esa estructura los aplastó porque eso fue lo que quedó totalmente destruido. Estaba sonando esa estructura", acotó.

Reportan disturbios en los exteriores del centro comercial luego de la tragedia

El domingo 23 de febrero, se produjeron altercados en las afueras del centro comercial Real Plaza Trujillo. Un grupo de personas intentó ingresar al establecimiento de manera violenta, mientras que otros encendieron fuego en señal de protesta tras la tragedia ocurrida en el patio de comidas del mall.

Los residentes que se congregaron en los alrededores del centro comercial manifestaron su descontento y demandaron justicia tras el comunicado emitido por el Gobierno Regional de La Libertad y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en el que se detalló la cifra de víctimas fatales y heridos.

Ante la situación, los agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir en el lugar de los hechos a fin de controlar la situación y evitar que los disturbios escalen. "Resulta inaceptable que estos brotes de violencia pretendan hacer justicia por sus manos. Recordemos que la ciudad de Trujillo está declarada en emergencia", manifestó el premier Gustavo Adrianzén.

