Robot opera a peruano con cáncer de estómago durante 7 horas y le salva la vida: "Me dio bastantes esperanzas"

Eduardo Ismael Macavilca Rodríguez, de 57 años de edad y natal de Cañete, fue sometido a una cirugía robótica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) tras ser diagnosticado con cáncer de estómago.

El responsable de la intervención, una cirugía mínimamente invasiva, es el robot quirúrgico Da Vinci, equipo de última generación que también se encuentra en el Hospital Nacional Dos de Mayo.

Eduardo Macavilca es uno de los primeros peruanos en someterse a este procedimiento médico. Un factor determinante que permitió la cirugía fue que el cáncer se encontraba localizado únicamente en el estómago. Por ello, los médicos concluyeron que la mejor opción para el paciente era una gastrectomía total asistida por el robot.

"Cuando el doctor me explicó de qué trataba, me dio bastantes esperanzas. Me dijo que era candidato para que me operen con el robot, porque el cáncer estaba alojado en el estómago. Yo prefería que me operaran con el robot, entonces me pusieron en lista de espera y el miércoles pasado me operaron", expresó para la agencia Andina.

La operación duró 7 horas. No obstante, permaneció internado cinco días Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). A una semana de la intervención, Macavilca presenta una mejora considerable.

"Poco a poco comencé a hacer todas mis cosas y el dolor ya me había pasado. Pensé que iba a ser algo peor, pero me siento bastante bien. Ahora debo alimentarme seis a siete veces al día, pero poquito a poquito", agregó.

Cirugía robótica en Perú

El doctor Néstor Alberto Sánchez Bartra, director ejecutivo del Departamento de Cirugía en Abdomen del INEN, indica que el caso del señor Macavilca representa un avance en la medicina nacional.

“Esta es una cirugía de alta complejidad y que demanda varias horas de trabajo. El robot nos ofrece la posibilidad de realizar esta cirugía brindando la seguridad del caso disminuyendo el sangrado operatorio, al tener una cámara de alta definición en 3D nos permite evaluar e identificar las estructuras con mayor precisión”, explica el doctor Sánchez.

Hasta la fecha, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha llevado a cabo más de 100 cirugías con el sistema robótico Da Vinci, todas en pacientes adultos. En este centro especializado, la primera intervención con esta tecnología se realizó en diciembre de 2024 en un paciente con cáncer de próstata.