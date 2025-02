Un caso que generó indignación en redes sociales es el de la empresaria Leslie Echeverría, que fue víctima de una estafa tras realizar una donación a una olla común en Lima. La fundadora de Only One Coin depositó S/500 para la compra de una cocina, pero descubrió que la representante del comedor popular destinó el dinero para pagar su alquiler.

El hecho salió a la luz luego de que Echeverría exponga lo sucedido en TikTok, contando la situación, tras solicitar pruebas del uso del dinero donado y recibiera una imagen falsa, tomada de Internet. Tras viralizarse el video, la responsable del comedor admitió el fraude y pidió disculpas, asegurando que la necesidad la llevó a actuar de esa manera.

Mujer descubre estafa al donar dinero a una olla común de Lima

Leslie Echeverría, conocida por su trabajo filantrópico con Only One Coin, buscaba apoyar a una olla común en Lima. En un primer momento, ofreció donar S/2.500 en víveres, pero la encargada del comedor le pidió el dinero para remodelar la cocina. Ante la insistencia, la empresaria decidió transferir S/500 y le propuso dar el resto del dinero en productos alimenticios. Sin embargo, la representante exigió que el monto sea entregado en efectivo.

Días después, cuando solicitó evidencias de la compra de la cocina, recibió una fotografía que, tras una breve investigación, descubrió que había sido descargada de Google. Alarmada por la situación, intentó comunicarse con la encargada del comedor, pero fue bloqueada en WhatsApp. Al darse cuenta del engaño, decidió hacer pública la denuncia a través de TikTok.

El video, donde detalló la estafa, se volvió viral en cuestión de horas, generando indignación entre los usuarios. Muchos criticaron la falta de transparencia de algunas ollas comunes, mientras que otros sugirieron a Echeverría que done a albergues de animales en lugar de apoyar a personas de bajos recursos.

Representante de olla común admite que estafó a donante

Luego de que el caso tomara relevancia en redes sociales, la encargada del comedor popular desbloqueó a Leslie Echeverría y le envió un mensaje de voz en el que admitía haber desviado el dinero.

"Señorita Leslie, por favor, le pido que no me exponga por redes sociales porque tengo dos pequeños, ellos van al colegio. Me da mucha vergüenza, mucha pena, pero la necesidad hizo que haga esto. Le juro que voy a devolverle los S/500", se escucha en el audio.

Tras escuchar su versión y revisar las pruebas que demostraban que había utilizado el dinero para pagar su alquiler, Echeverría decidió no exigir el reembolso. En TikTok explicó su decisión: "Algunos me dirán que soy una tonta por no exponerla, pero yo en algún momento también he pasado por situaciones difíciles. No fue la manera correcta de pedir ayuda, pero todos merecemos una segunda oportunidad".

La empresaria señaló que este caso le dejó una lección y que, en adelante, investigará mejor antes de realizar donaciones. Asimismo, reiteró su compromiso con la ayuda social, asegurando que seguirá apoyando a quienes realmente lo necesiten.

¿Cuántas ollas comunes hay en el Perú?

Las ollas comunes son una respuesta solidaria a la crisis alimentaria en el Perú. Según señaló en junio de 2024, Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, más de 4.000 de estas iniciativas comunitarias operan a nivel nacional, brindando alimentación diaria a más de 300.000 personas en situación vulnerable.