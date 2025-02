El enfrentamiento entre Curwen y ElZeein generó una de las controversias más sonadas en la comunidad de creadores de contenido de Perú en YouTube. Todo comenzó en el programa 'Habla Good', parte del pódcast 'Todo Good', donde Curwen realizó un comentario que desató indignación en redes sociales. Su comparación entre ElZeein y el excardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, generó rechazo en el streamer peruano y lo llevó a evaluar acciones legales por difamación.

Curwen, conocido por su estilo directo y crítico, reafirmó sus palabras y aseguró que no se retractaría de lo dicho. Asimismo, renunció a ‘Todo Good’ y señaló que asume la responsabilidad de sus comentarios y que, si alguien desea iniciar un proceso en su contra, puede hacerlo sin problemas. Esto marcó un punto de quiebre en el programa que también involucra al creador de contenido conocido como 'Pelao', quien lamentó la situación y tomó medidas para preservar la continuidad del canal.

Curwen renuncia a 'Todo Good'

Tras la fuerte reacción del público y la posibilidad de enfrentar una demanda por difamación, Curwen decidió desvincularse de 'Todo Good'. En su mensaje de despedida, enfatizó que mantiene su postura y que no tiene intención de pedir disculpas. "No hay nada por lo cual tenga que rectificarme, nada por lo cual tenga que pedir disculpas, nada que tenga que quitar. Yo mantengo absolutamente todo lo que dije y, como siempre, me hago responsable de mis palabras", expresó durante su intervención en el pódcast.

Además, destacó que la decisión de dejar el programa fue personal y que no se debe a presiones externas. "Cada quien puede tomar la decisión que quiera. Yo no ando asustándome cuando me muestran los dientes. Si alguien quiere morderme, que me muerda y yo voy a morder de vuelta", sostuvo.

Por su parte, 'Pelao', otro de los miembros clave del programa, explicó que su prioridad es mantener el proyecto a flote. "Este canal ya no es un proyecto personal, si se rompe o algo más o menos se quedan sin trabajo 18 personas", mencionó en respuesta a la controversia. También lamentó la salida de Curwen y reconoció que la situación fue complicada para todos los involucrados.

Curwen renuncia a 'Todo Good'. Foto: Captura 'Todo Good'.





¿Qué dijo Curwen que ocasionó que ElZeein evalúe denunciarlo por difamación?

Durante la emisión de 'Habla Good', mientras se discutía la visita del streamer estadounidense Speed a Lima y su encuentro con el alcalde Rafael López Aliaga, Curwen hizo un comentario que desató la polémica. "Ahí está Andynsane y Porky, excelente colaboración. Bueno, hace poco Porky estuvo con Cipriani, así que más o menos van por la misma onda", señaló.

La referencia a Cipriani, exmiembro de la Iglesia católica vinculado a denuncias de abuso sexual, fue interpretada como una insinuación sobre un caso del pasado de ElZeein. En 2020, el streamer enfrentó una denuncia por presunto acoso sexual a una menor de edad, la cual finalmente fue archivada. Sin embargo, para él y sus seguidores, la comparación de Curwen resultó ofensiva y malintencionada.

Al conocer estas declaraciones, ElZeein reaccionó en vivo en la plataforma Kick, donde manifestó su indignación. "No había visto esto, gente. Están haciendo una comparación bien jodida. Lo de difamación se lo está ganando tranquilamente", afirmó. Luego, indicó que daría un plazo de 24 horas para que Curwen se retracte antes de proceder legalmente. Al conocerse que el creador de contenido se negó a rectificarse se espera que el streamer tome medidas legales.

¿Quién es Curwen?

Curwen es un creador de contenido y escritor con una destacada presencia en YouTube y otras plataformas digitales. Su estilo se caracteriza por comentarios críticos y directos sobre la coyuntura nacional, lo que le ha valido una gran audiencia y, al mismo tiempo, diversas controversias.

Su participación en 'Todo Good' lo consolidó como una de las voces más influyentes del pódcast, donde abordaba temas de actualidad con un enfoque irreverente. Sin embargo, su salida del programa marca un punto de inflexión en su carrera, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos independientes.