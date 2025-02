Donó S/500 a olla común para la compra de una cocina y descubre estafa de la forma más insólita: "Me enviaron una foto de Google". Foto: composición LR/Capturaonlyonecoin/Ideele.

Donó S/500 a olla común para la compra de una cocina y descubre estafa de la forma más insólita: "Me enviaron una foto de Google". Foto: composición LR/Capturaonlyonecoin/Ideele.

Las ollas comunes en el Perú representan una de las principales formas de lucha contra la crisis alimentaria que afecta a miles de familias en situación de pobreza. Sin embargo, también han sido escenario de casos de fraude, como el que experimentó Leslie Echeverría, una emprendedora que intentó ayudar a una de estas organizaciones comunitarias en Lima con la remodelación de su cocina y terminó siendo víctima de un engaño.

Echeverría, administradora de la iniciativa Only One Coin, que enseña inglés por un sol, se propuso donar S/2.500 en víveres a una olla común de la capital peruana. No obstante, la responsable del comedor le pidió que la ayuda fuera en efectivo para remodelar la cocina. Aceptó depositarle S/500 por Yape, pero pronto descubrió que había sido estafada.

Mujer descubre estafa al donar dinero a una olla común de Lima

Lo que inició como un acto de solidaridad se convirtió en una situación inesperada. Leslie Echeverría contactó por WhatsApp a una olla común para ofrecerle una donación de S/2.500 en víveres. Sin embargo, la respuesta la dejó sorprendida, aunque aún sin notar nada raro. En los mensajes se lee que la olla común le pide ese monto en dinero para remodelar la cocina, a lo que la administradora de Only One Coin le propone depositarle S/500 y darle el resto en víveres.

Luego de recibir el dinero, la organizadora del comedor pidió el resto de la donación con insistencia, incluso señalando que no necesitaban los víveres porque ya tenían, a lo que Echeverría se negó, argumentando que su organización no es una ONG, sino una empresa privada que decide en qué forma brinda ayuda: “Es lo mismo dar el efectivo a dar los víveres. Nosotros con eso podemos hacer muchas cosas, ¿o se quedarán con nuestro dinero?”, escribió la representante de la olla común.

Al notar la negativa de la empresaria, la encargada del comedor cambió de opinión y aceptó los víveres. Sin embargo, la emprendedora ya había notado inconsistencias en la comunicación, por lo que días después decidió solicitar pruebas del uso del dinero donado. Como respuesta, recibió una fotografía de una cocina supuestamente adquirida con los S/500. Pero al analizar la imagen, descubrió que había sido descargada de Google.

Molesta por la situación, Echeverría intentó comunicarse con la encargada de la olla común para esclarecer el tema. Sin embargo, la mujer la bloqueó en WhatsApp, cortando cualquier posibilidad de diálogo. Frente a esta actitud, la empresaria decidió compartir su historia en TikTok para alertar a otros donantes sobre la importancia de verificar a quién se ayuda.

¿Qué es Only One Coin?

Only One Coin es una organización fundada por Leslie Echeverría con la misión de enseñar inglés a bajo costo en el Perú. La iniciativa nació durante la pandemia, cuando la empresaria detectó una gran demanda de clases gratuitas y buscó una forma de hacerlas sostenibles. Así creó un modelo en el que los alumnos pagan un sol

Actualmente, Only One Coin cuenta con 54 profesores y más de 8.000 alumnos en diversas regiones como Lima, Cusco, Arequipa, Moquegua, Ica, Loreto y Áncash. Además de las clases de inglés, la organización ofrece talleres gratuitos de Excel, liderazgo, emprendimiento y quechua.