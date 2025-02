Mujer embarazada de mellizos cae al suelo por maraña de cables colgando en calle de Surco

Las cámaras de seguridad captaron un impactante incidente en el distrito de Surco. Una joven embarazada de mellizos, con siete meses de gestación, cayó al suelo tras ser arrastrada por una maraña de cables que jaló una motocicleta en movimiento. De inmediato, la mujer fue trasladada de emergencia a un centro médico cercano para evaluar su estado y el de sus bebés. Afortunadamente, los médicos no encontraron complicaciones.

El accidente ocurrió en la cuadra cinco de Miguel Aljovín, donde una maraña de cables cuelga peligrosamente de los postes, representando un alto riesgo para los peatones y vehículos, ya que muchos llegan hasta el suelo. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los cables expuestos en la pista fueron arrastrados por una motocicleta. Tras avanzar unos metros, uno de los cables jaló a la mujer, haciéndola caer violentamente y poniendo en riesgo su vida. El motociclista también perdió el equilibrio y cayó al suelo.

El incidente ocurrió en horas de la mañana cuando la mujer embarazada salió a pasear a su perro. De manera repentina, una maraña de cables colgantes se enredó en su cuerpo, provocando una peligrosa caída. "El cable me cayó en el brazo izquierdo y la barriga. Comenzó a presionarme contra la pared, me golpeé la cabeza y, afortunadamente, en un momento el cable se tensó y me soltó, pero caí con fuerza al suelo y me golpeé la barriga", relató la afectada a ATV.

La mujer también mencionó que el motociclista que jaló los cables en el piso perdió el equilibrio y cayó, dañando su vehículo. Sin embargo, se detuvo para ayudarla y recibir asistencia médica. "Estuve internada y con un montón de contracciones que casi termino dando a luz ese día. Ahora debo estar en reposo porque las contracciones siguen viniendo y podría dar un parto prematuro", señaló.

En la zona se evidencia una gran cantidad de cables colgantes, en su mayoría de telefonía, en un estado deplorable. Muchos de ellos se han desprendido y cuelgan peligrosamente, representando un grave riesgo para la comunidad. Ante esta situación, la mujer ha enviado una carta a la Municipalidad de Surco, solicitando que tomen medidas para regular y retirar los cables en mal estado.

Ley que establece el retiro del cableado aéreo en desuso

El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley N° 31595 mediante el Decreto Supremo N° 007-2024-MTC en marzo de 2024. Esta normativa dispuso la eliminación del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las áreas urbanas del país, como parte de los esfuerzos del Poder Ejecutivo por fomentar la "descontaminación ambiental".

El artículo 5 de las Obligaciones Generales estableció que las empresas concesionarias y los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones y electricidad (telefonía, internet, fibra óptica, entre otros) debían presentar un plan de acción en un plazo máximo de tres meses, es decir, hasta junio de 2024. En dicho documento, las organizaciones estaban obligadas a detallar los distritos a intervenir y a presentar un cronograma con las fechas exactas de ejecución.