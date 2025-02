En Perú, muchas personas buscan estabilidad en grandes corporaciones, viendo en ellas una oportunidad de crecimiento profesional y seguridad económica. Sin embargo, José Carlos Dextre Chacón, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), decidió tomar un camino distinto. Su pasión por la educación y su espíritu emprendedor lo llevaron a renunciar a un puesto en una empresa transnacional para fundar dos instituciones académicas que hoy son referentes en el país: el Instituto SISE y la Universidad Científica del Sur (UCSUR).

Lo que comenzó como una necesidad personal de independencia y emprendimiento terminó revolucionando la formación de miles de estudiantes peruanos. En una época donde la informática aún no tenía una presencia sólida en la educación superior, Dextre identificó una oportunidad única y la convirtió en un proyecto educativo innovador.

UNI: ¿Quién es José Dextre Chacón?

José Carlos Dextre Chacón creció en un entorno donde la enseñanza era parte fundamental del hogar. Sus padres, ambos docentes en colegios públicos, le inculcaron la importancia de la educación y el impacto social que esta podía generar. Su padre, además, se embarcó en el reto de construir un colegio propio, una experiencia que marcaría profundamente la visión de su hijo.

En 1972, ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para estudiar Ingeniería de Sistemas. Durante su paso por esta casa de estudios, vivió una intensa actividad política y se involucró en la representación estudiantil, lo que le permitió desarrollar liderazgo y entender las problemáticas del país desde una perspectiva más amplia. "Entré a la política, estuve en esa época en la UNI, fui delegado estudiantil, que es un excelente ejercicio de liderazgo, de conocer tu realidad", comentó en una entrevista con el canal Gurú Motivación.

Tras obtener su título en 1978, inició su trayectoria profesional en diversas empresas, incluyendo el Banco Agrario y la transnacional La Fabril. Aunque contaba con un trabajo estable y prometedor, sentía que su verdadera vocación estaba en otro ámbito. Su inconformidad con el rumbo que estaba tomando su carrera lo llevó a buscar nuevos horizontes.

De ingeniero de la UNI a fundador de SISE y la Universidad Científica del Sur

El punto de quiebre en su carrera llegó cuando identificó una necesidad en el mercado educativo: la informática aún no contaba con una formación especializada en el Perú. En una época donde el desarrollo tecnológico avanzaba rápidamente, la ausencia de instituciones que ofrecieran programas de informática representaba una brecha en la educación superior peruana.

Ante esta realidad, decidió emprender. En 1983, invirtió sus ahorros en la compra de computadoras y alquiló un espacio en el colegio de su padre. Así nació el Instituto SISE, una institución dedicada a la formación de profesionales en informática. "No solo quería ser un analista de sistemas, un gerente de sistemas, me motivaba el emprendimiento, quería hacer algo mío y me motivaba el tema social", explicó Dextre. Con apenas una secretaria, un encargado de limpieza y él mismo como docente y administrador, la institución inició sus actividades con un grupo reducido de estudiantes.

El éxito de SISE no tardó en llegar. Con el tiempo, el instituto creció y se consolidó como un referente en la educación técnica, ofreciendo programas innovadores y adaptados a las necesidades del mercado. Sin embargo, José Dextre no se conformó con esta primera conquista y decidió dar un paso más en su compromiso con la enseñanza.

En 1998, fundó la Universidad Científica del Sur (UCSUR) con una propuesta académica enfocada en la excelencia, la investigación y la sostenibilidad. La universidad, que comenzó con un enfoque en ciencias de la salud y medioambiente, evolucionó hasta convertirse en una de las casas de estudio.