¿El 14 de febrero es feriado en Perú por el Día de San Valentín? Revisa el calendario oficial

El Día de San Valentín es una fecha reconocida a nivel mundial como una celebración del amor y la amistad. Durante este día, muchas personas realizan actividades especiales con sus parejas y seres queridos, como cenas, regalos y encuentros. Sin embargo, en Perú, surge la duda sobre si el 14 de febrero es un día feriado o no laborable.

El calendario oficial del 2025 ya ha sido publicado, y en él se establecen las fechas de descanso obligatorio para los trabajadores. A continuación, se detallará la información oficial sobre el 14 de febrero y otros feriados programados en el país.

¿El 14 de febrero es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial

De acuerdo con el Diario Oficial El Peruano y la normativa vigente, el 14 de febrero no ha sido declarado feriado ni día no laborable en Perú. Esto significa que las actividades laborales y comerciales se desarrollarán con total normalidad en todo el país. En el mes de febrero, no se ha programado ninguna fecha como día de descanso obligatorio para el sector público o privado.

Los feriados en Perú están regulados por el artículo 6° del Decreto Legislativo N.° 713, que establece los días en los que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado. Al no estar incluido el 14 de febrero en este listado, las empresas y entidades del sector público y privado operarán con normalidad.

Calendario de feriados 2025 en Perú: conoce todas las fechas oficiales

Según el calendario oficial, estos son los feriados nacionales para el año 2025:

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

17 de abril (jueves): Jueves Santo

18 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera

29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 de julio (lunes): Fiestas Patrias

29 de julio (martes): Fiestas Patrias

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho

25 de diciembre (jueves): Navidad

En total, el calendario de 2025 cuenta con 16 días feriados oficiales. Estas fechas permiten a los trabajadores gozar de descansos remunerados, de acuerdo con la normativa laboral vigente.

Días no laborables en Perú: qué dice la ley sobre el descanso remunerado

A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables son establecidos por el Gobierno mediante decretos supremos y suelen aplicarse principalmente al sector público. En algunas ocasiones, el sector privado también puede acogerse a estos días, siempre que se llegue a un acuerdo entre empleador y trabajador.

El Decreto Legislativo N.° 713 regula los feriados nacionales y establece que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en estas fechas. En caso de laborar en un feriado, se debe recibir una compensación adicional, salvo que se otorgue un día de descanso sustitutorio.