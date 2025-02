Estos son los feriados del calendario 2025 que trabajadores del sector público y privado disfrutarán en el Perú

Los feriados en el Perú son muy esperados por aquellos trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Durante estas fechas libres, muchos aprovechan para tomar un merecido descanso o pasar tiempo con la familia. Por ello, es importante conocer los feriados en el calendario oficial y así planificar todo con precaución.

Es fundamental estar al tanto de los días festivos para poder organizar actividades y disfrutar de momentos de descanso y esparcimiento. ¡Que disfrutes de tus días libres!

¿Cuáles son los feriados del 2025 que podrán disfrutar los trabajadores peruanos?

Ya se estableció el calendario oficial de las fechas feriadas durante el año 2025. Con este cronograma los peruanos trabajadores del sector público y privado podrán planificar sus descansos.

17 de abril (jueves)

18 de abril (viernes)

1 de mayo (jueves)

7 de junio (jueves)

29 de junio (domingo)

23 de julio (miércoles)

28 de julio (lunes)

29 de julio (martes)

6 de agosto (miércoles)

30 de agosto (sábado)

8 de octubre (miércoles)

1 de noviembre (sábado)

8 de diciembre (lunes)

9 de diciembre (martes)

25 de diciembre (jueves)

Estos son los feriados largos que habrá durante el año 2025 en Perú

Con la delimitación de los feriados en el Perú, muchas de estas fechas están cercanas a un sábado o días que podrían juntarse y formar un 'feriado largo', aunque no de manera oficial, pero sí optativa por quienes así lo desean.

Del jueves 17 al domingo 20 de abril: Semana Santa, con los días jueves 17 y viernes 18 de abril declarados como feriados nacionales, seguidos del sábado 19 y domingo 20.

Del sábado 26 al martes 29 de julio: Fiestas Patrias, donde el lunes 28 y martes 29 de julio se unen al sábado 26 y domingo 27, creando un descanso prolongado.

Del sábado 6 al martes 9 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción y Día de la Batalla de Ayacucho, feriados los días lunes 8 y martes 9 de diciembre.

Feriados o días no laborables: ¿cuál es la diferencia?

Es importante tener en cuenta la distinción entre feriados y días no laborables. Los días no laborables están diseñados para favorecer a los trabajadores del sector público y se consideran días laborables. A diferencia de los feriados, las horas no trabajadas deben ser compensadas en los diez días siguientes, de acuerdo a las necesidades de cada entidad pública.

En el ámbito privado, la implementación de días no laborables es opcional, lo que implica que empleadores y trabajadores deben acordar la manera de recuperar las horas no trabajadas. En caso de no llegar a un acuerdo, la decisión final recaerá en el empleador del lugar de trabajo.