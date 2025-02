Una trágica noticia fue la que reveló una madre al denunciar públicamente al Hospital Sergio Bernales, en Collique, Comas, luego de que su bebé de 16 días de nacida sufriera una caída dentro de una incubadora el pasado jueves 6 de febrero. María López, madre del menor, afirmó que el accidente ocurrió por una presunta negligencia médica y exige una investigación rigurosa para determinar responsabilidades.

Según su testimonio, la incubadora en la que se encontraba su bebé cayó inesperadamente, lo que generó gran preocupación y temor por posibles secuelas en la salud de la recién nacida. Ante la denuncia, el hospital ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad.

Madre de bebé exige justicia por la menor que se encuentra en UCI

Tras revelar lo sucedido dentro del hospital, la madre confirmó que su mayor miedo es saber que su hija tendrá complicaciones más adelante por el golpe que sufrió en la cabeza, el mismo por el que se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La mujer presume que la menor podría tener una secuela con los años.

“Pido al Ministerio de Salud, la ministra de la Mujer y la Defensoría del Pueblo se unan en esta batalla que estoy iniciando para que mi niña reciba justicia y me den la seguridad que mi niña no sufrirá nada en su cabeza. Mis fuerzas me quieren dejar, pero yo no voy a dejar de luchar por mi niña. Mi niña es una guerrera, está poniendo todo de su parte”, dijo la madre para exigir que la menor habría sufrido una negligencia.

Hospital Sergio Bernales se pronunció ante incidente

Por su parte, el hospital Sergio Bernales se manifestó y aseguró que inició una investigación tras la caída de la recién nacida dentro de sus instalaciones. Asimismo, se confirmó que la menor continúa en observación luego de ser diagnosticada con traumatismo encéfalo craneano y hematoma subdural derecho, aunque, por el momento, no necesitará cirugía.