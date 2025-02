La Policía Nacional del Perú, en un trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, detuvo a Víctor Jesús López Villagómez, el joven que habría asesinado a una niña de 9 años que defendió a su hermana mayor de una agresión, en la provincia de Cañete. El presunto feminicida se encontraba prófugo de la justicia. Sin embargo, la noche de este lunes 10 de febrero se logró su captura.

Ministerio de la Mujer interviene en búsqueda y captura de presunto asesino de niña

A través de las redes sociales de la cartera de la Mujer, las autoridades informaron que la titular de dicho ministerio se reunió con el jefe de la Depincri para conocer el avance de las diligencias, con el objetivo de promover su pronta captura. Tras ello, se continuaron con las acciones de búsqueda y se logró la detención del sujeto.

Además, el ministerio señaló que la funcionaria se reunió con la familia y profesionales del CEM Comisaría Imperial con el objetivo de garantizar "una adecuada atención".

"El programa Nacional Aurora continuará brindando la defensa legal y acompañará las diligencias respectivas. Asimismo, el equipo social y de psicología se encuentra en permanente contacto con la familia para el soporte respectivo", publicó el MIMP.

Familia de menor asesinada exige justicia

Los seres queridos de la niña que habría sido asesinada por la expareja de su hermana exigieron que las autoridades le imponga la pena privativa de la libertad correspondiente al acto delictivo que realizó.

"Pido que nos den apoyo, que estén pendiente. Que lo hundan en la cárcel, que no salga nunca más", dijo la madre de la menor.

Sujeto habría asesinado a menor tras rechazo de su expareja

María de los Ángeles, de 19 años, reveló que hace dos meses terminó su relación con el presunto asesino de su hermana Víctor López Villagómez, de 21 años. Además, señaló que había sido víctima de constantes agresiones. "Él me pegaba, me engañaba. Yo me separaba y luego regresábamos. Después comenzaron los gritos, los maltratos, los empujones. Nunca lo denuncié por miedo", declaró en diálogo con América TV.

Asimismo, contó que Víctor fue a su vivienda a buscarla para pedirle que retome la relación. Sin embargo, ella le dijo que no y él atacó a su hermana menor.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.