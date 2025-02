Familia de niña asesinada por expareja de su hermana en Cañete exige justicia: agresor se encuentra prófugo

Una niña de solo 9 años de edad fue brutalmente asesinada por la expareja de su hermana en la provincia limeña de Cañete. El agresor, identificado como Víctor López Villagómez, se encuentra prófugo luego de cometer el atroz crimen.

La familia despidió a la menor en un velorio multitudinario y ahora exige justicia. Junto a sus vecinos, organizaron manifestaciones para exigir la captura de López Villagómez.

Julia Sánchez, madre de las víctimas, pidió a las autoridades su intervención para garantizar que el crimen no quede impune. "Que se entregue, que pague por lo que hizo. Mi hija no tuvo la culpa", expresó en América TV.

Agresor mató a la menor en venganza tras el rechazo de su expareja

La menor, estudiante de cuarto grado de primaria, residía en el distrito de Nuevo Imperial, en Cañete. Su hermana, María de los Ángeles, de 19 años, relató que hace dos meses terminó su relación con Víctor López Villagómez, de 21 años, con quien tiene un hijo.

En conversación con América TV, María de los Ángeles reveló que sufría constantes agresiones por parte de López Villagómez. "Él me pagaba, me engañaba, me separaba y regresábamos. Después comenzaron los gritos, los maltratos, los empujones. (Nunca lo denuncié) por miedo", explicó.

Tras varias semanas de separación, la joven comenzó una nueva relación. Al enterarse, el agresor decidió confrontarla.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que López llegó en su motocicleta a la vivienda de María. La joven, con su bebé en brazos, salió a su encuentro, desatándose una acalorada discusión en la vía pública. Cuando ella intenta ingresar a su casa, él la sujeta violentamente del brazo.

Instantes después, Víctor regresó a la vivienda. Según relata María, ingresó a la casa y le exigió retomar la relación. Ante su negativa, tomó un cuchillo de cocina y atacó a su hermana menor. Luego, arremetió contra ella, apuñalándola varias veces en el suelo.

"Me llevó a la fuerza al cuarto, se levanta el polo y me enseña el cuchillo", relató. "Entonces no vas a seguir conmigo, no te arrepientas de lo que voy a hacer, me dijo", agrega María.

Aunque intentó defenderse, no logró evitar la trágica muerte de la menor. El agresor escapó antes de que las autoridades arribaran al lugar.

La familia de la niña realizó un velorio multitudinario. Su féretro fue trasladado hasta su colegio, luego a la comisaría, donde todos los asistentes exigieron justicia.

La madre de la menor exige a la Policía que capturen al agresor, pues teme por su familia. "Pido que lo busquen, que nos den ese apoyo, que estén pendiente. Estamos corriendo el riesgo de que nos pueda volver a hacer algo. Que lo hundan en la cárcel, que no salga nunca más", concluye.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.