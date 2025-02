Comenzó en Gamarra y ahora sus diseños se modelarán en el New York Fashion Week: conoce a Silvia Marín. Foto: composición LR/Ellas/Teilor

Silvia Marín ha convertido su sueño en realidad. Inició con una modesta tienda de 3 m² en Gamarra, el emporio textil más importante del Perú, y ahora presentará una colección en el New York Fashion Week (Semana de la Moda en Nueva York), uno de los eventos más importantes de la innovación y la creatividad en la moda. Su trayectoria refleja esfuerzo, innovación y un talento innegable. La diseñadora peruana ha sabido combinar el arte textil con la sofisticación que buscan las mujeres ejecutivas modernas.

El New York Fashion Week es uno de los eventos más importantes del mundo de la moda. Foto: CFDA.





¿Quién es Silvia Marín?

Silvia Marín es una diseñadora peruana que, desde muy joven, demostró su pasión por la moda. A los 12 años llegó a Lima desde Cajamarca para apoyar a su hermana en el cuidado de su hija. Sin embargo, un año después conoció a una diseñadora que, al ver su necesidad de ingresos, la contrató como su asistente.

“La diseñadora (de nombre Cruz) le asignó como primer trabajo que ordene su closet. Le dejaba referencias para que ella pudiera organizar su guardarropa porque la diseñadora era una persona muy ocupada y no tenía tiempo para eso. Le decía cómo tenía que combinar así, las prendas y los looks para toda la semana. Así pasó los primeros meses hasta que la diseñadora la empezó a llevar a su empresa y poco a poco empezó a aprender sobre tela, combinaciones, pero ella no estaba aprendiendo costura, simplemente empezó a conocer el rubro”, señaló Magaly Alba, hija de Silvia Marín y CEO de Teilor, para La República.

Luego de trabajar como ejecutiva de ventas en aquella empresa ubicada en la avenida Abancay, que distribuía a varios retail, como a la conocida tienda La Limeña, contrajo matrimonio a los 27 años y emprendió su propio negocio junto a su esposo. Debido a que había estudiado cosmetología, abrió una estética, pero esta terminó quebrando luego de que asalten el establecimiento y se roben todas las máquinas.

“Eso también fue un impulso para que ella emprendiera en el rubro de la ropa. Cuando mi mamá se casó con mi papá, ellos pusieron su propia empresa, empezaron comprando metros de tela porque no tenían dinero para comprar los rollos completos ya que estos tienen como 60 metros. Había tiendas que les pagaban y otras tiendas que no. Es así que ellos decidieron ahorrar para abrir su propia tienda en Gamarra, que fue en una galería muy pequeña, en un espacio de 3 m². Ahí empezaron”, relató.

¿Cómo logró participar en el New York Fashion Week?

La oportunidad de presentar sus diseños en el New York Fashion Week no llegó por casualidad. Silvia Marín ha trabajado arduamente para posicionarse en la industria de la moda. Su empresa, Teilor, tiene 27 años en el mercado peruano, ofreciendo uniformes para empresas en sus inicios y luego participando en diversos eventos a nivel nacional.

“Nosotros en Gamarra tuvimos 13 tiendas, de las cuales en pandemia se tuvieron que cerrar. Cambiamos el modelo de negocio porque ene pandemia estuvimos muchos meses en cuarentena. Frente a esta situación nos vimos obligados a usar las redes sociales y es así que poco a poco empezamos a ingresar a la venta por internet. Ya tuvimos otro tipo de público porque nosotros en Gamarra le vendíamos a mayoristas y los diseños no podían ser tan complicados ni trabajosos porque el costo tenía que ser menor para tener precios competentes. Pero ya cuando estábamos en redes sociales había otro tipo de clientes y podíamos innovar más y propuestas diferentes. Es así que empezamos a cambiar los diseños y quisimos dar a los clientes más opciones y así diseñamos prendas mutables, como por ejemplo un trench que se convierte en vestido y ese trench lo puedes usar durante todo el año porque lo utilizas como vestido en la temporada de verano y le colocas el crop encima y lo utilizas como trench en la temporada de invierno”, detalló Magaly.

El cambio de dirección e innovación generó que invitaran a la marca a participar en desfiles de moda a nivel nacional. En uno de aquellos desfiles, un ejecutivo de Runway vio la propuesta e invitó a Silvia Marín a participar en el New Work Fashion week, donde presentarán un abrigo que se convierte en chaleco con cierres a la vista imperceptibles.

Teilor empezó en una tienda de 3 m² en Gamarra. Foto: Teilor.





¿Qué planes tiene Teilor para este 2025?

El futuro de Teilor es prometedor. La marca no solo busca afianzarse en el mercado peruano, sino también expandirse a nivel internacional. Magaly Alba indicó para este medio su interés en llevar Teilor a países como México, Chile y Colombia, donde el estilo de sus prendas encaja perfectamente con el público femenino ejecutivo.

A largo plazo, la marca proyecta ingresar a mercados más exigentes como Europa y Estados Unidos.