En la historia de la educación superior peruana, pocos estudiantes han alcanzado el nivel de excelencia que logró Barton Zwiebach en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Sin haber pasado por una academia preuniversitaria, ingresó directamente a la carrera de Ingeniería Electrónica y obtuvo calificaciones sobresalientes desde el primer ciclo. Su capacidad para asimilar conocimientos con rapidez y su método autodidacta lo convirtieron en un alumno excepcional.

Más allá de su brillante trayectoria académica, Zwiebach sorprendió a sus docentes al sustentar su tesis antes de culminar los cinco años de la carrera. Su prematura titulación fue resultado de su esfuerzo, disciplina y talento para la física, lo que le permitió ser admitido en una de las instituciones más prestigiosas del mundo: el Instituto Tecnológico de California (Caltech) en Estados Unidos. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por la excelencia, consolidándose como un referente en la teoría de cuerdas y la física teórica.

¿Quién es Barton Zwiebach?: El genio peruano que destacó en la UNI

Barton Zwiebach Cantor nació el 4 de octubre de 1954 en Lima, Perú. Desde temprana edad, mostró un interés inusual por la ciencia, especialmente por la física y las matemáticas. Esta inclinación lo llevó a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde ingresó sin haber pasado por una academia preuniversitaria, algo poco común en una institución de alta exigencia académica.

Desde el inicio de su formación universitaria, su rendimiento académico fue excepcional. No solo obtenía notas sobresalientes, sino que también tenía la capacidad de adelantarse a los cursos programados, estudiando por cuenta propia temas avanzados de física y electrónica. Sus compañeros lo consideraban un genio, y los profesores destacaban su habilidad para comprender conceptos complejos con rapidez.

Según Juan Álvarez, quien compartió aulas con él, Zwiebach se caracterizaba por su sencillez y disciplina. “Él era un estudiante muy respetado en toda la universidad. Yo creo que todos sus compañeros, muy aparte de algunas anécdotas curiosas, lo querían, respetaban y admiraban bastante porque era una persona muy sencilla”, expresó en una entrevista para el canal de YouTube de Modesto Montoya.

El mejor alumno de la UNI: así logró titularse antes de tiempo

Zwiebach ingresó a la UNI en 1972 y, desde el primer ciclo, obtuvo notas sobresalientes. Su promedio final de 18,21 lo ubicó como el mejor alumno de su promoción, con una ventaja considerable sobre el segundo puesto, que alcanzó un promedio de 13,90. Su disciplina y pasión por la ciencia le permitieron completar los requisitos para su titulación antes de lo previsto.

En 1975, cuando aún cursaba su carrera, la UNI atravesaba una huelga estudiantil que paralizó gran parte de sus actividades académicas. Sin embargo, Zwiebach aprovechó esta coyuntura para adelantar su tesis y sustentarla con éxito. Este logro fue crucial para su futuro académico, ya que le permitió ser aceptado en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) para realizar estudios de posgrado.

Su compañero Juan Álvarez recordó su método de estudio intensivo: “Él era un estudiante muy dedicado, concentrado y apasionado por la ciencia y la física en general. Barton estudiaba con mucha anticipación, consultaba libros concernientes a los cursos que iba a tomar”. Esta disciplina fue clave para que lograra titularse antes de concluir formalmente su carrera universitaria.

Su camino hacia el MIT

Después de su paso por la UNI, Barton Zwiebach viajó a Estados Unidos para continuar su formación en Caltech, donde obtuvo su doctorado en Física en 1983 bajo la supervisión de Murray Gell-Mann, ganador del Premio Nobel. Su talento no pasó desapercibido, y poco después realizó investigaciones postdoctorales en la Universidad de California, Berkeley.

En 1987, ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como profesor adjunto y, gracias a sus aportes en el campo de la física teórica, se convirtió en miembro permanente de la facultad en 1994. Su especialidad en la teoría de cuerdas lo consolidó como uno de los científicos más influyentes en esta área, contribuyendo al desarrollo de modelos matemáticos que explican la naturaleza fundamental del universo.

Barton Zwiebach en la actualidad

Hoy en día, Barton Zwiebach es un reconocido profesor en el MIT y continúa investigando en el campo de la física teórica. Su trabajo ha sido fundamental para la evolución de la teoría de cuerdas, un marco teórico que busca unificar la relatividad general y la mecánica cuántica.

Además de su labor académica, ha escrito múltiples publicaciones científicas y es autor del libro A First Course in String Theory, una obra de referencia que introduce a los estudiantes en los conceptos fundamentales de la teoría de cuerdas. Este libro ha sido utilizado en universidades de todo el mundo y es reconocido por su claridad y enfoque pedagógico.