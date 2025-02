Las cámaras de seguridad del condominio del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, registraron el momento en que una vecina fue asaltada en plena vía pública. En las imágenes, difundidas por Canal N, se observa cómo un individuo con un arma se acerca a la mujer e intenta despojarla de sus pertenencias. La víctima reacciona y corre en busca de ayuda, mientras el agresor se da a la fuga.

En esa misma línea, las imágenes también revelaron cómo el delincuente, al no lograr su cometido, se desplazó con calma hacia la esquina de la avenida Los Gorriones, donde esperó la llegada de su cómplice, quien lo recogió en una motocicleta. Juntos lograron escapar sin que ninguna autoridad se interpusiera en su camino.

PUEDES VER: Sujetos armados secuestran bus interprovincial y roban a pasajeros que venían desde Apurímac a Lima

Robos y ataques en la zona preocupan a vecinos

Hasta el momento, en esta área se han reportado robos de celulares, autopartes y hasta un atentado a disparos contra un conductor de transporte público ocurrido cerca de ese condominio. Los residentes denuncian que estos hechos de violencia han ido en aumento, generando temor entre quienes viven y transitan por la zona.

Asimismo, se reveló la falta de seguridad en una calle local, donde no hay presencia policial ni vigilancia municipal. A pesar de contar con una caseta de serenazgo, esta se encuentra en condiciones de abandono, lo que genera preocupación entre los residentes.

“Está oscuro, está a la vista y paciencia de cualquier delincuente que se pueda meter a esa caseta”, expresó una vecina, evidenciando la vulnerabilidad de la zona. Aunque se han instalado cuatro botones de pánico en las cercanías, los habitantes consideran que esta medida es insuficiente para garantizar su seguridad.

Ministro afirma tranquilidad y seguridad en su condominio, pero vecinos desmienten

Habitantes del condominio donde reside el ministro expresaron su preocupación y aseguraron que la zona no es tan segura como él mencionó. "No me siento segura ni para ir a la tienda. Hay que caminar con precaución y sin mostrar el celular", comentó una vecina a un medio local.

Otra residente también cuestionó las declaraciones del titular del Minam: "¿En qué burbuja vive el ministro para decir que aquí es seguro, que vivimos tranquilos y que es un lugar familiar? Nada de eso pasa aquí"

Este hecho ha generado inquietud entre los residentes, quienes afirman que los robos en la zona son cada vez más frecuentes. Algunos vecinos señalaron que viven en constante alerta y han solicitado mayor presencia policial para frenar la delincuencia.