¿Habrá paro de transportistas mañana viernes 7 de febrero? Esto dicen los gremios

En las primeras horas de este jueves 6 de febrero, se lleva a cabo el primer paro de transportistas del 2025, medida convocada por diversos gremios para protestar contra la ola criminal que afecta a este sector. Si bien en algunas zonas el tráfico se mantiene normal, la reducción parcial de buses de transporte público ha impactado en varios puntos de Lima Metropolitana, generando aglomeraciones en paraderos, donde los ciudadanos deben esperar varios minutos para abordar un vehículo.

Ante esta situación, muchos ciudadanos se preguntan si la paralización continuará el viernes 7 de febrero. Sin embargo, algunos gremios de transporte público han descartado que la medida se extienda en las próximas horas.

Martín Valeriano, vocero y presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), aseguró a La República que su gremio no tiene previsto extender la paralización hasta el viernes 7 de febrero. Por el contrario, señaló que esperan que este jueves 6 de febrero más transportistas se sumen a los 18 puntos de concentración en la capital para llevar a cabo una manifestación masiva.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, expresó una postura similar y confirmó que su gremio solo participará en las movilizaciones de este jueves 6 de febrero. Además, hizo un llamado a los transportistas de todo el país para que se unan a la protesta y respalden las demandas del sector.

"Podrían sumarse porque es en defensa de la vida de ellos y de sus familias, de toda la población que hoy día vivimos en una inseguridad, secuestros, sicariato. Eso nosotros no lo podemos permitir, al contrario. Es por eso que el día de hoy hemos alzado la voz", comentó.

Edgar Vitor, dirigente y secretario de Transportes Unidos, señaló que las movilizaciones se realizarán a partir de las 2 de la tarde y tendrán como destino la plaza San Martín. "En todos los paraderos hay cientos y cientos de policías. Es indignante. Cuando hay una convocatoria social si sueltan policías, pero cuando no hay, no existen, no saben", cuestionó. "Ha sido un termómetro para ver hasta dónde (es la reacción de la autoridad). Miren cuantos policías salen por una convocatoria", agrega.

¿Qué gremios se suman al paro de transportistas de este 6 de febrero?

Alianza Nacional de Transportistas M1 y M2.

Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani).

Asociación de Mujeres Empresarias de Gamarra.

Martín Valeriano destacó que en Lima y Callao más de 20.000 unidades suspenderán sus actividades este jueves. Además, señaló que otros sectores, como panaderos, bodegueros, comerciantes de mercados, micro y pequeñas empresas (MYPES), así como trabajadores de Gamarra y conductores de vehículos menores, también se sumarán a la paralización.

Buses que circulan con normalidad en Lima norte